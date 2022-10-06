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CZN Burak Umre'de büyük ilgiyle karşılandı

06.10.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CZN Burak ismiyle bilinen Burak Özdemir, umre ziyaretine gitti. Ziyareti sırasında büyük bir ilgiyle karşılaşan Özdemir, kutsal topraklarda sevenleriyle fotoğraf çektirdi. CZN Burak, sosyal medyada sık sık da paylaşım yaptı.

CZN Burak Umre'de büyük ilgiyle karşılandı

Türkiye’nin ünlü işletmecilerinden biri olan Burak Özdemir, umre ziyaretine gitti. Dünyada da tanınan bir isim olan CZN Burak, ziyareti sırasında büyük bir ilgiyle karşılaştı.

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Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Özdemir, yaptığı yemekleri, mekanlarına gelen ünlü isimleri ve ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımları paylaşıyor.
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41.4 milyon takipçiye sahip Bura Özdemir, umre ziyaretinden de bolca paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden kutsal toprakları ve sevenleriyle çektirdiği fotoğrafları paylaşan CZN Burak, gönderi olarak yaptığı paylaşımına “Herkese dua ile selamlar” notunu düştü.

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