CZN Burak Umre'de büyük ilgiyle karşılandı

Türkiye’nin ünlü işletmecilerinden biri olan Burak Özdemir, umre ziyaretine gitti. Dünyada da tanınan bir isim olan CZN Burak, ziyareti sırasında büyük bir ilgiyle karşılaştı.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Özdemir, yaptığı yemekleri, mekanlarına gelen ünlü isimleri ve ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımları paylaşıyor.



41.4 milyon takipçiye sahip Bura Özdemir, umre ziyaretinden de bolca paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden kutsal toprakları ve sevenleriyle çektirdiği fotoğrafları paylaşan CZN Burak, gönderi olarak yaptığı paylaşımına “Herkese dua ile selamlar” notunu düştü.

