YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. D-100’de lüks otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

D-100’de lüks otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

07.03.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da D-100 Kara Yolu’nda sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil, önce kamyona sonrasında ise refüjde bulunan tellere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

D-100’de lüks otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

Kaza, Bolu D-100 Kara Yolu Kuruçay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Murat Bozkurt idaresindeki 34 EGK 783 plakalı Mercedes marka lüks otomobil, aynı istikamette ilerlemekte olan Adem Karagöz yönetimindeki 06 GE 0891 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonrasında orta refüjdeki tellere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Murat Bozkurt, sağlık ekipleri tarafından otomobil içerisinden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Bozkurt, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu'da fahiş kira artışına karşı denetim yapılıyorBolu'da fahiş kira artışına karşı denetim yapılıyor
Eskişehirli gönüllü öğretmenler, Samandağ'da günlük 2 bin kişiye yemek hazırlıyorEskişehirli gönüllü öğretmenler, Samandağ'da günlük 2 bin kişiye yemek hazırlıyor
Mobil fırın ve mutfak deprem bölgesinde kalıcı çözüm sağladıMobil fırın ve mutfak deprem bölgesinde kalıcı çözüm sağladı
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 7 Mart Salı

İmsak
05:48
Sabah
07:12
Öğle
13:10
İkindi
16:22
Akşam
18:57
Yatsı
20:16
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.