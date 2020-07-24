D100’de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D100 Karayolunda kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D100 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Çiftçi idaresindeki 41 ADF 898 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından araç çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



