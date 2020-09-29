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Dacia, 3 modelini tamamen yeniledi

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.09.2020 09:47 | Son Güncelleme

Yeni Sandero, yeni Sandero Stepway ve yeni Logan, güçlü karakterleri ve görünümleri ile öne çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Dacia, üçüncü nesil Sandero, Sandero Stepway ve Logan ile en çok satan ikonik modellerini tamamen yeniledi.

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, yepyeni tasarım ve ekipmanlarla gelen modeller, tüketici ihtiyaçlarıyla erişilebilir fiyatı bünyesinde birleştiriyor.

ECO-G motor ile daha yüksek verimlilik ve düşük yakıt tüketiminin yanı sıra yeni benzinli motorlar sunan ikonik modeller, CVT güç aktarım sistemine sahip otomatik şanzımanı da içeriyor.

Belirgin hatlarıyla yeni Sandero, yeni Sandero Stepway ve yeni Logan güçlü karakterleri ve görünümleri ile öne çıkıyor.

Artırılmış ferahlık hissi ve çok yönlülüğü ile yeniden tasarlanan modeller, daha eğimli ön cam ve alçak tavan çizgisi sayesinde daha akıcı bir görünüm kazandı.

Her 3 modelin de yerden yüksekliği artarken, kendini hemen fark ettiren yeni Sandero Stepway, logolu tavan rayları ve SUV tasarım kodu ile her zamankinden daha güçlü. Bu kodlara ön ızgaranın altındaki krom Stepway logosu eşlik ederken, ön ve arka tamponlarda gövde rengindeki metal koruma plakaları bulunuyor.

Yeni Logan ise artan uzunluğu, akıcı tavan çizgisi ve daha eğimli ön camı ile her zamankinden daha dinamik bir görünüm sağlıyor.

Y şeklindeki LED ışık imzası ve yüksek kaliteli tasarımı, yeni Sandero ile benzerlik taşıyor.

Dacia'nın yeni Y şeklindeki LED ışık imzası, her 3 modele de güçlü bir kimlik kazandırıyor.

Yatay bir çizgi, hem öndeki hem de arkadaki iki ışığı birleştirerek LED çizgileriyle otomobili daha dikkat çekici hale getiriyor.

Tüm donanım seviyelerinde standart özellik olarak sunulan LED farlar gece görüşünü de artırıyor.

Tamamen yenilenen modellerde kabinde yaşanan değişim her açıdan dikkat çekiyor. Daha ergonomik hale getirilen yeni gösterge panelinde kullanılan malzemeler kullanıcıya daha modern ve kaliteli bir ambiyans sunuyor.

Yeni koltuk tasarımı sayesinde daha ergonomik hale getirilen sürüş pozisyonu, ayarlanabilir koltuk ve direksiyon özellikleri konforu artırıyor.

Dacia ayrıca, kullanıcıya akıllı telefon aracılığıyla doğrudan radyo, navigasyon ve aramaları kontrol etme imkanı sağlayan yeni bir Medya Kontrol Sistemi sunuyor.

Yeni Sandero, yeni Sandero Stepway ve yeni Logan güçlendirilmiş yapıları ile güvenlik seviyesini daha da yukarı taşırken, eCall gibi yeni sürüş destek sistemlerini standart olarak sunuyor.

Tamamen yenilenen ikonik modeller daha verimli motor ve aerodinamik yapıları ile yüksek sürüş keyfini, daha düşük yakıt tüketimiyle birleştiriyor. Benzinli motor ürün gamında yeni CVT otomatik şanzımanın yanı sıra sade, güvenilir ve ekonomik bir çözüm olan ECO-G benzinli/LPG çift yakıt sistemi de sunulmaya devam edecek.

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