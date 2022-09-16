Dacia yeni marka manifestosunu açıkladı

İSTANBUL (AA) - Dacia, akıllıca harcama yapan, özgürlüğe düşkün ve aşırı tüketimden kaçınan kullanıcıların beğendiği bir otomobil vizyonu ortaya koyuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dacia, Renaulution planının sunulmasından 20 ay sonra kendi marka tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Marka, müşterilerine ödediklerinin karşılığında en iyisini sunma vizyonundan vazgeçmeden çekiciliğini artırıyor.

Markanın yeni logosu, showroom konsepti, tasarımı ve renkleri cazibeyi artırıyor. Dacia yeni marka kimliği kapsamında aynı zamanda temel değerlerini yansıtan konsept araç "Manifesto"yu da tanıttı.

Markanın ezber bozan, iddialı ve havalı kimliğini yansıtan konsept araç Manifesto, ekonomik ve çevresel açıdan verimli özellikleriyle öne çıkıyor. Modelin öncü özelliklerinden bazıları, gelecekteki Dacia seri üretim otomobilleri için de geliştirilecek.

Manifesto konsepti geleceğe yönelik yeni bir model olmayacak ancak markanın başarısını oluşturan değerleri ve nitelikleri daha da ileriye taşıyacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİS AŞ Genel Müdürü Berk Çağdaş, Dacia'nın müşterilerinin yaşam tarzlarıyla uyumlu, özgün, dayanıklı, çok amaçlı ve çevre dostu araçlar sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir otomobilde gerçekten olması gereken özellikleri gelişen teknolojiyle sürekli güncelleyen Dacia, akıllı çözümler sunan bir fiyat performans markası olarak müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Yenilenen ürün yelpazesi ve Manifesto konsept otomobili, yeni marka kimliğiyle birlikte Dacia'nın maceracı ruhunun bir göstergesi. 2022 Ağustos sonu itibarıyla Dacia Türkiye olarak yüzde 5,2 pazar payı ve 23 bin 861 adet satışla toplamda yedinci, binek otomobil pazarında altıncı, ithal markalar arasında ise en çok satılan ikinci marka konumunda bulunuyoruz.

Duster ise aynı dönemde 16 bin 936 satış adeti ile SUV pazarının lideri ve en çok satılan ithal model. SUV segmentinde ilk günden bu yana ezber bozarak dengeleri değiştiren Duster aynı zamanda son 10 yıldır 4x4 segmentini aralıksız liderliğiyle domine ediyor. Türkiye, 2022 Ağustos sonu itibarıyla 169 bin adet ile dünyada en çok Duster satılan dördüncü ülke olarak dikkat çekiyor.

Tüm bu veriler Dacia'nın Türk tüketicisi tarafından ne kadar beğeni topladığını ortaya koyuyor. Temel felsefesinden vazgeçmeyerek kendini yenileyen Dacia markası, emin adımlarla yoluna devam edecek. 2023 yılında hedefimiz, 2004'tea giriş yaptığımız Türkiye pazarında toplamda yarım milyonluk satış adedine ulaşmak."

- "Dacia, yıldan yıla yeni müşterileri kendine çekmeye devam ediyor"

Dacia Üst Yöneticisi (CEO) Denis Le Vot da "Dacia, yıldan yıla yeni müşterileri kendine çekmeye devam ediyor. Bu yeni müşteriler, sorumlu bir toplum ve otomobillere yeni bir bakış açısı hedefliyor. Dacia modelleri, içeriği dolu, konforlu, görsel olarak çekici ve açık ara en uygun fiyatlı oldukları için müşterilerimiz nezdinde öne çıkıyor. Bir Dacia satın alınırken tam olarak ihtiyaç duyulanın yanı sıra cezbedici bir tasarıma, ek bir maliyet olmadan sahip olunabiliyor." ifadelerini kullandı.

Dacia Tasarım Müdürü David Durand da "Üç boyutlu simülasyonların ötesine geçmemiz ve gerçek hayatta nasıl göründüklerini görmemiz gerektiğini hissettik! MANIFESTO konsept aracımız markamızın vizyonunu ortaya koyuyor ve çeşitli yenilikleri birleştiriyor. Bunların bazılarının uygulaması zahmetli olsa da, yine de müşteriler için uygun maliyetli. Gelecekteki Dacia modellerinde bunlardan birkaçını kullanacağız” dedi.

- Manifesto Dacia'nın vizyonunu ortaya koyuyor

Manifesto konsept aracı, her zamankinden daha yalın ve daha gerçek bir deneyim sağlamak için ihtiyaçları yeniden tanımlıyor. Yolcular doğaya yakın olabiliyor, aynı zamanda akıllı telefonlarında sunulan hizmetlerle bağlantıda kalabiliyor.

Bardaklık, askılık gibi birçok amaca hizmet eden YouClip gibi kullanışlı ve modüler aksesuarlar, konsept araçta dikkati çekiyor. Tek fara sahip olan konsept araçta far, güçlü bir el feneri olarak kullanılmak üzere çıkarılabiliyor.

Araç, 4 tekerlekten çekiş, yerden yüksek yapı, büyük tekerlekler ve en zorlu araziye dayanacak şekilde üretilen bir gövde dahil olmak üzere tüm arazi özelliklerine sahip, ayrıca su geçirmez. İçi su jeti ile temizlenebiliyor. Çıkartılabilen koltuk kılıfları saniyeler içinde uyku tulumu haline geliyor. Taşıyıcı barlar farklı kullanım amaçlarına uygun olarak ayarlanabildiğinden, portbagaj her türlü yükü taşıyabiliyor.

Özel ve çıkarılabilir bir batarya ev tipi bir priz üzerinden farklı cihazlara güç sağlıyor. Bu, aracı herhangi bir outdoor etkinliğinde gereksinimleri karşılayan bir enerji kaynağına dönüştürüyor.Marka, konsept araç ile minimum çevresel ayak izine sahip bir araç vizyonunu sunuyor, kompakt ve hafif olduğu için daha az enerji tüketiyor.

İç mekan, ön konsolu kaplayan mantar gibi doğal malzemelerle donatıldı. Ayrıca güncel Dacia modellerinde olduğu gibi dekoratif krom kaplama da bulunmuyor. Tasarruflu olmasının yanı sıra çevre dostu olmak da hedeflendiği için, Manifesto konsept araçta havasız lastik de bir başka yenilikçi özellik olarak dikkat çekiyor. Burada temel ilke olarak dayanıklılık gözetilirken, delinmeyen lastiklerin kullanım ömrü uzuyor.

