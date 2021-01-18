Dadaş kızı Ülkü Eyupoğulları yeni projeleriyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Albümleri ve yaptığı televizyon programlarının yanı sıra hayır konserleriyle de son yıllarda müzik dünyasında adından söz ettirmeyi başaran Erzurumlu sanatçı Ülkü Eyupoğulları, yeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir TV kanalında yayınlanacak olan Müzik Diyarı programını sunacak olan Dadaş kızına, Urfalı sanatçı Ahmet Özyavuz da eşlik edecek.

2020’nin ortalarında Seyhan Müzik’ten çıkardığı “Tıpış tıpış” albümüyle büyük ses getiren, klibi milyonlarca kez izlenen Ülkü Eyupoğulları, 2016 yılında çıkardığı ilk albümü için “Erzurumlu” şarkısına Erzurum’da çektiği kliple de doğduğu topraklarının mükemmel bir tanıtımını yapmıştı.

Sanat hayatında her geçen gün yıldızını parlatan ve adından söz ettiren Ülkü Eyupoğulları, TV ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu ekranların sevilen ismi Ahmet Özyavuz ile birlikte üstlendiği Müzik Diyarı programı ile her hafta izleyicisiyle buluşacak olan Ülkü Eyupoğulları, bu yıl içerisinde hem TV programlarına hız verip, hem de yeni albümünü çıkarmak için stüdyo çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Dadaş kızı, TV programına tüm sevenlerini davet ederek, “Tüm sevenlerimin desteğini bekliyorum” dedi.

