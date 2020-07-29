Daday’da baba ve oğlunun korona virüs testleri pozitif çıktı

Daday’a bağlı Çömlekçiler köyünde yaşlı bir vatandaş ve oğlunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Çömlekçiler köyünde ikamet eden 80 yaşındaki bir vatandaşın aniden rahatsızlanması sonucu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yaşlı şahsın yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Kastamonu’da ikamet eden oğlunun, Daday’a giderek yaşlı babası ile teması nedeniyle bulaştığı tahmin edilirken, oğlunun da yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Her iki hastada Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

