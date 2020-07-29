YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Daday’da baba ve oğlunun korona virüs testleri pozitif çıktı

Daday’da baba ve oğlunun korona virüs testleri pozitif çıktı

KASTAMONU HABERLERİ  | 29.07.2020 17:25 | Son Güncelleme

Daday’a bağlı Çömlekçiler köyünde yaşlı bir vatandaş ve oğlunun korona virüs testi pozitif çıktı.Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Çömlekçiler köyünde ikamet eden 80 yaşındaki bir vatandaşın aniden rahatsızlanması sonucu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Daday’a bağlı Çömlekçiler köyünde yaşlı bir vatandaş ve oğlunun korona virüs testi pozitif çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Çömlekçiler köyünde ikamet eden 80 yaşındaki bir vatandaşın aniden rahatsızlanması sonucu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yaşlı şahsın yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Kastamonu’da ikamet eden oğlunun, Daday’a giderek yaşlı babası ile teması nedeniyle bulaştığı tahmin edilirken, oğlunun da yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Her iki hastada Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canını hiçe saydı! Trafik kazasında yaralanan şahsın tavrı pes dedirtti Canını hiçe saydı! Trafik kazasında yaralanan şahsın tavrı pes dedirtti
Amatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine YetişemiyorAmatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine Yetişemiyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avcılar’da ibadethaneler bayrama hazırlanıyor

Avcılar’da ibadethaneler bayrama hazırlanıyor

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Osmaniye'de fedakar öğretmenler okulun duvarlarını boyadı sıralarını tamir etti

Osmaniye'de fedakar öğretmenler okulun duvarlarını boyadı sıralarını tamir etti

Bileyciler iş başında

Bileyciler iş başında

Kastamonu Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:43
Sabah
05:30
Öğle
12:56
İkindi
16:52
Akşam
20:13
Yatsı
21:52

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Onur Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Motorlu kara taşıtı alım satım sınavı gerçekleşti

Motorlu kara taşıtı alım satım sınavı gerçekleşti

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Şehit polisin Tosya’daki baba ocağına Vali Avni Çakır’dan taziye ziyareti

Şehit polisin Tosya’daki baba ocağına Vali Avni Çakır’dan taziye ziyareti

Mhp’lı Adaylar İnebolu’yu Ziyaret Etti

Mhp’lı Adaylar İnebolu’yu Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.