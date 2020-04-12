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Daday’da jandarma ve polis ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı

KASTAMONU HABERLERİ  | 12.04.2020 13:03 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Daday ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ve polis ekipleri, vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.Daday’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında polis ve jandarma ekipleri uygulama noktalarında vatandaşa maske dağıttı.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ve polis ekipleri, vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.
Daday’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında polis ve jandarma ekipleri uygulama noktalarında vatandaşa maske dağıttı. Vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak üzere şehir giriş ve çıkışları başta olmak üzere kentin muhtelif noktalarında ücretsiz maske dağıtan ekipler, bu amaçla özellikle kamu hizmetlerinin sunulduğu kapalı ya da açık yerler, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, yol kontrol noktaları başta olmak üzere vatandaşların maske ihtiyacını karşıladı.

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