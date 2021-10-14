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Dadı dizisinin yıldızı Kurtlar Vadisi oyuncusu çıktı! Bakın kimi oynamış

14.10.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Unutulmaz dizi Dadı'da Suzan karakterine hayat veren Seray Sever, Kurtlar Vadisi’nde Çakır'ın kardeşi Derya'yı oynamıştı. Seray Sever'in Kurtlar Vadisi ve Dadı dizisindeki farklı imajı, sevenlerini şaşırtıyor

Dadı dizisinin yıldızı Kurtlar Vadisi oyuncusu çıktı! Bakın kimi oynamış

Oyunculuğun en sihirli taraflarından biri de, hiç şüphesiz oyuncuların farklı projelerde yer alırken gösterdiği değişimler oluyor. Kurtlar Vadisi ve Dadı dizisinde iz bırakan oyuncu Seray Sever de bu değişimle şaşırtan isimler arasında yer alıyor.

Dadı dizisinin yıldızı Kurtlar Vadisi oyuncusu çıktı! Bakın kimi oynamış

Ekran hayatına 1990 yılında Popstop programında sunuculuk yaparak başlayan Seray Sever, değişimiyle şaşırtan isimlerden oldu. 1998 yılında Öldüren Cazibe dizisiyle dizi oyunculuğuna adım atan ünlü oyuncu, pek çok dizi ve sinema filmi projesinde yer aldı.

Dadı dizisinin yıldızı Kurtlar Vadisi oyuncusu çıktı! Bakın kimi oynamış

Bu projelerden en çok dikkat çeken ise 2000 yılında yayınlanan Dadı dizisi oldu. Dadı dizisinde Suzan karakterini canlandıran Seray Sever, sarı saçları ve dekolteli imajıyla, ateşli bir karaktere hayat veriyordu.

Dadı dizisinin yıldızı Kurtlar Vadisi oyuncusu çıktı! Bakın kimi oynamış

Seray Sever, bu projenin ardından 2003 yılında kızıla boyattığı saçlarıyla, ünlü bir mafya liderinin belalı kardeşi olarak karşımıza çıktı. Sevenlerini şaşırtan Sever, her iki rolün de üstesinden gelmeyi bilmişti.

Dadı dizisinin yıldızı Kurtlar Vadisi oyuncusu çıktı! Bakın kimi oynamış

SERAY SEVER KİMDİR?

Seray Sever, 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseyi Doğuş Koleji'nde okuyan oyuncu, TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Sever, Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi bölümünden mezun oldu.

Dadı dizisinin yıldızı Kurtlar Vadisi oyuncusu çıktı! Bakın kimi oynamış

2006 yılında "Yeni Bir Karar" albümüyle şarkıcılığa adım attı. 2008 yılında Zodyak Prodüksiyon'u kuran oyuncu, ayrıca dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasının Türkiye'ye gelmesine vesile oldu.

Dadı dizisinin yıldızı Kurtlar Vadisi oyuncusu çıktı! Bakın kimi oynamış

SERAY SEVER'İN OYNADIĞI PROJELER

Film
2002 O Şimdi Asker Doktor
2005 Banyo
2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım
2008 Maskeli Beşler: Kıbrıs
2015 Manda Yuvası

Televizyon
1998 Güldüren Cazibe
1999 Köstebek Enver'in Avukatı
2000 Dadı
2000 Evdeki Hesap
2000 Kumkapı Olayı-Üzgünüm
2002 Ev Hali Nurdan
2003 Kurtlar Vadisi
2003 Esir Şehrin Gözyaşları
2004 Çocuklar Ne Olacak
2004 Tatil Aşkları
2005 Ünlüler Çiftliği
2005 AB'nin Yolları Taştan
2006 Erkeksen Seyret
2009 Yalancı Romantik
2009 Sıkı Dostlar
2010 Sen Harikasın
2011 Artı 18
2012 Aşk Kaç Beden Giyer
2012 Küçük Hesaplar

Dadı dizisinin yıldızı Kurtlar Vadisi oyuncusu çıktı! Bakın kimi oynamış

Sunuculuğunu Yaptığı Programlar
1990 Popstop TRT
1996 Sabah Şekerleri atv
1996 ATV'de Pazar atv
1998 Seç Bakalım atv
1999 Şans Kapıyı Çalınca Show TV
2002 Aşk Olsun atv
2002 Kripton Show TV
2004 Popstar Kanal D
2004 Türkstar Kanal D
2005 Başka Yerde Yok Cine5
2006 Stüdyo 4 Star TV
2007 Seray Sever ve Erkekler Turkmax
2007 Sabahın Körü atv
2008 Her Şey Dahil Turkmax
2019 Gel Konuşalım TV8
2020 Doya Doya Moda TV8

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Anahtar Kelimeler:
Seray Sever
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