Dadı dizisinin yıldızı Kurtlar Vadisi oyuncusu çıktı! Bakın kimi oynamış

Oyunculuğun en sihirli taraflarından biri de, hiç şüphesiz oyuncuların farklı projelerde yer alırken gösterdiği değişimler oluyor. Kurtlar Vadisi ve Dadı dizisinde iz bırakan oyuncu Seray Sever de bu değişimle şaşırtan isimler arasında yer alıyor.

Ekran hayatına 1990 yılında Popstop programında sunuculuk yaparak başlayan Seray Sever, değişimiyle şaşırtan isimlerden oldu. 1998 yılında Öldüren Cazibe dizisiyle dizi oyunculuğuna adım atan ünlü oyuncu, pek çok dizi ve sinema filmi projesinde yer aldı.

Bu projelerden en çok dikkat çeken ise 2000 yılında yayınlanan Dadı dizisi oldu. Dadı dizisinde Suzan karakterini canlandıran Seray Sever, sarı saçları ve dekolteli imajıyla, ateşli bir karaktere hayat veriyordu.

Seray Sever, bu projenin ardından 2003 yılında kızıla boyattığı saçlarıyla, ünlü bir mafya liderinin belalı kardeşi olarak karşımıza çıktı. Sevenlerini şaşırtan Sever, her iki rolün de üstesinden gelmeyi bilmişti.

SERAY SEVER KİMDİR?

Seray Sever, 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseyi Doğuş Koleji'nde okuyan oyuncu, TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Sever, Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi bölümünden mezun oldu.

2006 yılında "Yeni Bir Karar" albümüyle şarkıcılığa adım attı. 2008 yılında Zodyak Prodüksiyon'u kuran oyuncu, ayrıca dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasının Türkiye'ye gelmesine vesile oldu.

SERAY SEVER'İN OYNADIĞI PROJELER

Film

2002 O Şimdi Asker Doktor

2005 Banyo

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım

2008 Maskeli Beşler: Kıbrıs

2015 Manda Yuvası

Televizyon

1998 Güldüren Cazibe

1999 Köstebek Enver'in Avukatı

2000 Dadı

2000 Evdeki Hesap

2000 Kumkapı Olayı-Üzgünüm

2002 Ev Hali Nurdan

2003 Kurtlar Vadisi

2003 Esir Şehrin Gözyaşları

2004 Çocuklar Ne Olacak

2004 Tatil Aşkları

2005 Ünlüler Çiftliği

2005 AB'nin Yolları Taştan

2006 Erkeksen Seyret

2009 Yalancı Romantik

2009 Sıkı Dostlar

2010 Sen Harikasın

2011 Artı 18

2012 Aşk Kaç Beden Giyer

2012 Küçük Hesaplar

Sunuculuğunu Yaptığı Programlar

1990 Popstop TRT

1996 Sabah Şekerleri atv

1996 ATV'de Pazar atv

1998 Seç Bakalım atv

1999 Şans Kapıyı Çalınca Show TV

2002 Aşk Olsun atv

2002 Kripton Show TV

2004 Popstar Kanal D

2004 Türkstar Kanal D

2005 Başka Yerde Yok Cine5

2006 Stüdyo 4 Star TV

2007 Seray Sever ve Erkekler Turkmax

2007 Sabahın Körü atv

2008 Her Şey Dahil Turkmax

2019 Gel Konuşalım TV8

2020 Doya Doya Moda TV8



