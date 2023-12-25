DAĞ 2 KONUSU, OYUNCULARI VE İSİMLERİ: Dağ 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam Kanal D'de!

Dağ 2 filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Dağ 2, ilk Dağ filminden 6 yıl sonra çekildi. İlk film beklenilenden daha yüksek ilgi gördüğü için Dağ 2 filmi daha yüksek bir bütçeyle çekildi. Dağ 2 filmini Türk Silahlı Kuvvetleri, gerçek silah ve mühimmat vererek destekledi. Filmin başrollerinde Ufuk Bayraktar ve Çağlar Ertuğrul yer alıyor. İşte Dağ 2 filmine dair merak edilen soruların yanıtları...

DAĞ 2 FİLMİ KONUSU NE?

Teröristlerin elinden kurtulmayı başaran iki arkadaş Oğuz ve Bekir, 6 yıl sonra özel bir görev için Özel Kuvvetler 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi'ne katılır. Timin özel görevi ise Kuzey Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmaktır. Ancak bu sefer düşman geçmişteki gibi bir tane değildir. MAK'ın karşısında bu acımasız coğrafyada birbiriyle çatışan birden fazla kuvvet vardır ve işler bu sefer hiç olmadığı kadar zordur.

DAĞ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dağ 2 filmini izleyenler filmin nerede çekildiğini merak ediyor. Dağ 2 filmi çekimleri Ankara, Konya ve Adana’nın çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilmiştir.

DAĞ 2 OYUNCULARI

Dağ 2 filmi oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Murat Serezli, Ahu Türkpençe, Atılgan Gümüş, Murat Arkın, Armağan Oğuz ve Bedii Akın gibi isimler yer alıyor.

DAĞ 2 FİLMİ KÜNYESİ

Yapım: Türkiye

Yapım Yılı: 2016

Tür: Dram - Macera

Senaryo: Alper Çağlar

Yönetmen: Alper Çağlar

Uygulayıcı Yapımcı: Alper Çağlar, Doruk Acar

Yapım Koordinatörü: Ferhat Türker

Görüntü Yönetmeni: Mehmet Başbaran

Sanat Sorumlusu: Özdemir Demir

Kurgu: Alper Çağlar

Sanat Yönetmeni Asistanı: Emirhan Girgin

Ses: Murat Küllü

Ses Kurgu: Alper Çağlar

Makyaj: Pınar Kurban

Taktik Danışman - Zırhcı: Ahmet Pınar

Zırhcı Asistanı: Ferhat Türker





