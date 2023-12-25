DAĞ 2 KONUSU, OYUNCULARI VE İSİMLERİ: Dağ 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam Kanal D'de!

Dağ 2 filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Dağ 2, ilk Dağ filminden 6 yıl sonra çekildi. İlk film beklenilenden daha yüksek ilgi gördüğü için Dağ 2 filmi daha yüksek bir bütçeyle çekildi. Dağ 2 filmini Türk Silahlı Kuvvetleri, gerçek silah ve mühimmat vererek destekledi. Filmin başrollerinde Ufuk Bayraktar ve Çağlar Ertuğrul yer alıyor. İşte Dağ 2 filmine dair merak edilen soruların yanıtları...
Teröristlerin elinden kurtulmayı başaran iki arkadaş Oğuz ve Bekir, 6 yıl sonra özel bir görev için Özel Kuvvetler 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi'ne katılır. Timin özel görevi ise Kuzey Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmaktır. Ancak bu sefer düşman geçmişteki gibi bir tane değildir. MAK'ın karşısında bu acımasız coğrafyada birbiriyle çatışan birden fazla kuvvet vardır ve işler bu sefer hiç olmadığı kadar zordur.
Dağ 2 filmini izleyenler filmin nerede çekildiğini merak ediyor. Dağ 2 filmi çekimleri Ankara, Konya ve Adana’nın çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilmiştir.
Dağ 2 filmi oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Murat Serezli, Ahu Türkpençe, Atılgan Gümüş, Murat Arkın, Armağan Oğuz ve Bedii Akın gibi isimler yer alıyor.
Yapım: Türkiye
Yapım Yılı: 2016
Tür: Dram - Macera
Senaryo: Alper Çağlar
Yönetmen: Alper Çağlar
Uygulayıcı Yapımcı: Alper Çağlar, Doruk Acar
Yapım Koordinatörü: Ferhat Türker
Görüntü Yönetmeni: Mehmet Başbaran
Sanat Sorumlusu: Özdemir Demir
Kurgu: Alper Çağlar
Sanat Yönetmeni Asistanı: Emirhan Girgin
Ses: Murat Küllü
Ses Kurgu: Alper Çağlar
Makyaj: Pınar Kurban
Taktik Danışman - Zırhcı: Ahmet Pınar
Zırhcı Asistanı: Ferhat Türker