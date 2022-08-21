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Dağ bisikletinde "MTB Eliminatör Dünya Kupası" Sakarya'da yapıldı

21.08.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dağ bisikletinde "MTB Eliminatör Dünya Kupası" Sakarya'da yapıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Bisiklet Fest" kapsamında Dünya Bisiklet Birliği (UCI) MTB Eliminatör Dünya Kupası gerçekleştirildi.

Avrupa'nın en büyük bisiklet tesislerinden biri olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki yarışlarda, 18 ülkeden 24 erkek ve 15 kadın sporcu yer aldı.

Yarışçılar, 800 metrelik parkurda birbirine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışların sonunda elit erkeklerde Fransız Titouan Perrin-Ganier bitiş çizgisini ilk geçen sporcu oldu. İsveçli Edvin Lindh ikinci, Fransız Quentin Schrotzenberger üçüncü oldu.

Elit kadınlarda İtalyan Gaia Tormena birinciliği elde ederken, Alman Marion Fromberger ikinci ve Brezilyalı Marcelo Lima Braga Matos da yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Ödül töreninin ardından 15 şanslı kişiye bisiklet ve 50 talihliye de Sakaryaspor kombine bileti hediye edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ödül töreninin ardından yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sakarya'nın tarihi bir güne tanıklık ettiğini söyledi.

Kentin uluslararası yarışlara ev sahipliği yaptığını vurgulayan Yüce, "Bununla ilgili 5 kategoride 30 ülkeden 300 sporcu şehrimize geldi ve onları ağırlamaktayız. 5 kategorinin 4'ü tamamlandı, inşallah önümüzdeki haftada "Tour Of Sakarya" yarışları tamamlanacaktır. 28'inde de kupalarımız verilecek ve bu güzel organizasyonu hep birlikte sonlandıracağız." dedi.

Öte yandan yarışlardan sonra düzenlenmesi planan Ekin Uzunlar konserinin, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazaları nedeniyle 14 Eylül’e ertelendiği bildirildi.

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