Dağ zirvesinde nikah töreni

Aradan 1 yıl geçtikten sonra nişanlanan dağcı çift, Tuzluca ilçesindeki 2550 metre rakımlı Tekelti Dağı'nda nikah yapmak için diğer dağcılardan yardım istedi.

Dağcıların yaptığı çalışma sonucu, Kayadibi ve Mikyas, Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan ve diğer dağcılar ile yaklaşık 3 saatte Türkiye'nin tırmanış açısından en zorlu dağlarından olan ve yer yer teknik tırmanış gerektiren Tekelti Dağı'nın zirvesine çıktı.

Dağcılarla zirveye çıkan Belediye Başkanı Türkan, zirvede cübbesini giyip genç çiftin nikahını kıydıktan sonra aile cüzdanını teslim etti.

Çiftin dağcı arkadaşlarının şahitlik ettiği nikahın ardından zirvede müzik çalan dağcılar, eğlenip düğün halayı çekti.

'HER ŞEY ÇOK GÜZEL VE ÇOK İLGİNÇTİ'

Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan bu etkinliğin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi.

Görev süresince kıydığı en ilginç nikah olduğunu belirten Türkan, "Genç bir dağcı çiftimiz bizden istekte bulundular, dağcılıkla uğraşan bu çiftimiz nikahlarını Tekelti Dağı'nın zirvesinde kıymamızı istediler. Biraz zor oldu tırmanış ama biz de seve seve geldik." dedi.