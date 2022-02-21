Dağa götürülen kardeşine "teslim ol" çağrısında bulundu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yaşayan Remzi Çelik, 2015'te terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülen kardeşi Rojbin Çelik'e teslim olması çağrısında bulundu.

Geçen hafta Diyarbakır'a giderek, Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine katılan Çelik, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşine kavuşacağı günün hayalini kurduğunu söyledi.

Başarılı bir öğrenci olan ve öğretmenliği hayal eden kardeşinin kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Çelik, "Maddi sıkıntılarla kardeşimizi okutmaya çalışıyorduk. Yaşlı babam, maaşını dahi harcamayıp kardeşimi okutabilmek için gönderiyordu. Kardeşim kaybolduktan sonra babam sürekli odasına çekilip ağlıyordu. Bir türlü teselli edemiyorduk. Onu kandırıp götürenlere hep ateş püskürür, Allah'a havale ederdi." dedi.

Babasının bu acıya dayanamayıp kalpten öldüğünü aktaran Çelik, "Buradan HDP'ye sesleniyorum, kardeşimi nasıl kandırıp götürdülerse, aynı şekilde derhal getirmelerini istiyorum. Kardeşim aramıza gelene kadar Diyarbakır HDP binası önündeki nöbetime devam edeceğim. Dağ, mağaralar asla çözüm değildir. Senin okuyup öğretmen olman gerekiyor." dedi.

Kardeşine dönmesi için çağrıda bulunan Çelik, şöyle devam etti:

"HDP yöneticileri çocuklarını özel okullarda okutup kimisini avukat, kimisini öğretmen, kimisini doktor kimisini hemşire olarak yetiştiriyor. Bunların canlı örnekleri var. Bizim gibi ailelerin çocuklarını da kandırıp dağa götürüyorlar. Asla hakkımı helal etmiyorum. Ben haklı olarak kardeşimi istiyorum. Kardeşimi bana versinler. Bana ve evlat nöbetinde bulunan desteklerinden dolayı Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyon Genel Başkanımız Abdurrahman Er'e teşekkür ediyorum."

Çelik'in açıklamasına federasyon başkanı Er de destek verdi.

