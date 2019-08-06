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Dağda buldukları hasta dağ keçisini kilometrelerce sırtlarında taşıdılar

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 06.08.2019 13:47 | Son Güncelleme

Adıyaman'da, kırsal alanda buldukları hasta dağ keçisini sırtlarında 6 kilometre taşıyan köylüler, getirdikleri köyde bakımını yaparak evde besledi.

Merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde yaşayan çiftçiler dün kısal alandayken hareket edemeyen dağ keçisi olduğunu fark ettiler. Koruma kapsamındaki dağ keçisini sırtlarında 6 kilometre taşıyarak köye getiren çiftçilerden Gazi Seklim, evine aldığı keçiyi besleyerek bakımını yaptı.

Keçiyi iyileştikten sonra doğaya bırakacaklarını söyleyen Seklim, "Dün yaylaya çıkmıştık. Bir taziyemiz vardı. Yukarıda arkadaşla birlikte gelirken yolun kenarında dağ keçisi iki yavrusuyla yolun kenarındaydı. Hasta haldeydi, arkadaşlarla bakalım dedik kaçmaya başladı. Kaçtığı esnada titremeye başladı yolun kenarına düştü. Sonra yavruları gitti arkadaşlarla birlikte yakaladık. En az 5-6 kilometre vardı. Sırtımıza alarak yavaş yavaş köye getirdik. Muhtarımıza durumu anlattık. Muhtarımız da yetkili kurumlara bildirmiş bir şeyler verdik yemedi. Sonrasında su verdik, yem verdik, yaprak falan verdik. Yetkililer geldi bakım yaptı" dedi.

Yazıbaşı Köyü Muhtarı Hasan Değirmenci, "Dün bizim köyden ziyarete giden bir ailemiz oldu. Dağlık bir bölge. Gelirken hasta hayvana rastlamışlar buraya getirdiler. Biz de av korumaya haber verdik. Bugün sağ olsun arkadaşlar geldi. Bu konuda köyümüz duyarlıdır. Geçmişte bunlar yaşandı. Tedavisi yapıldıktan sonra götürüp aynı yere bırakacağız" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman dağ keçisi

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