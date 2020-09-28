YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı

Dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı

AYDIN HABERLERİ  | 28.09.2020 22:27 | Son Güncelleme

Aydın’ın Germencik ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan Murat Polat, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrasında mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Germencik’in Bozköy Mahallesi Gelin Kayası mevkiine çıkan Murat Polat, kayalık alanda mahsur kaldı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan Murat Polat, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrasında mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Germencik’in Bozköy Mahallesi Gelin Kayası mevkiine çıkan Murat Polat, kayalık alanda mahsur kaldı. Jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, jandarma ile bölgede drone kullanarak arama kurtarma çalışması başlattı. Drone ile yeri tespit edilen Murat Polat, yaklaşık 2 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından mahsur kaldığı dağlık araziden kurtarıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Murat Polat, sağlık kontrollerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzündeki morluk fark edilince... Yüzündeki morluk fark edilince...
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Felaketin boyutu yangın söndürülünce ortaya çıktı
Felaketin boyutu yangın söndürülünce ortaya çıktı
Türkiye’nin ilk termal uygulama oteline ödenek
Türkiye’nin ilk termal uygulama oteline ödenek
Denizli’de alkollü mekanda 18 yaşından küçük 2 müşteri yakalandı
Denizli’de alkollü mekanda 18 yaşından küçük 2 müşteri yakalandı
Gizemli hayırsever borçları ödedi
Gizemli hayırsever borçları ödedi
Burhaniye’de yeni camiye hayırseverden Osmanlı şadırvanı
Burhaniye’de yeni camiye hayırseverden Osmanlı şadırvanı
Iğdır'da, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları kınandı
Iğdır'da, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları kınandı

Aydın Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
05:34
Sabah
06:55
Öğle
13:04
İkindi
16:26
Akşam
19:04
Yatsı
20:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Cengız Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Kemer Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.