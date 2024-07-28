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  4. Köfn dağıldı mı? Günlerdir açıklama bekleniyordu... Birlikte konser verdiler

Köfn dağıldı mı? Günlerdir açıklama bekleniyordu... Birlikte konser verdiler

28.07.2024 11:00
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Geçtiğimiz ayda dağıldıkları ve bir daha yan yana gelmeyecekleri iddia edilen KÖFN grubu Bursa’da konser verdi. Feride Hilal Akın’da da ev sahipliğini yaptığı konserde izleyiciler, unutulmaz anlar yaşadı.

Sektöre büyük bir çıkış yaparak giren KÖFN grubundan açıklama gelmese de dağıldıkları yönünde iddialar olmuş ve sosyal medya hesaplarından birbirlerinin fotoğraflarını silmişlerdi. Bir daha konser vermeyecekleri düşünen hayranları iddiayı üzüntüyle haberi karşılamıştı. Birlikte konser verdiklerini gören Bursalı hayranları, sevinçle konseri izledi.

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İZLENME REKORU KIRAN ŞARKIYLA COÇTULAR

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına BKSTV tarafından Atış Grup sponsorluğunda düzenlenen 62. Uluslararası Bursa Festivali’nde KÖFN ve Feride Hilal Akın konuk oldu. Merinos Parkı’nda yapılan konser, Feride Hilal Akın'ın sahne almasıyla başladı. Akın, Youtube’da izlenme rekorları kıran hit şarkısı "Yok Yok" ile izleyicileri coşturdu. Enerjik performansı ve etkileyici sahne duruşuyla dikkat çeken sanatçı, "Sevme Zamanı" ve "Aşkın Ateşi" gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Akın’ın güçlü vokali ve dinamik sahne performansı, izleyicilerden büyük alkış aldı.

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HAFIZALARA KAZINAN ‘‘BİR TEK BEN ANLARIM’’ ŞARKISINI SÖYLEDİLER

Gecenin ikinci yarısında dağıldıkları iddia edilen KÖFN grubu sahne alarak, dillerden düşmeyen şarkıları "Bi Tek Ben Anlarım" ile genç hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Elektronik müzik tarzında kendi şarkıları ve coverlarıyla tanınan grup, gece boyunca en sevilen parçalarını seslendirerek Bursalı gençlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Salman Tin ve Bilge Kağan Etil’in sahne enerjisi ve performansları izleyicilerden beğeni topladı.

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa konser grup
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