Dağlar arasında gizlenmiş şelaleler keşfedilmeyi bekliyor

Son yıllarda sağlanan huzur ortamının ardından tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Mardin, geçen yıl hedeflenen turist sayısını aşarak 3 milyon ziyaretçi ağırladı.

Geçen yıl 3 milyon kişi ziyaret etti

Bu yıl 5 milyon turist hedeflenen kentte, gizli kalmış doğal güzellikler arasında yer alan, Kızıltepe ilçesi Beşdeğirmen Mahallesi'ndeki Beşdeğirmen Şelaleleri de doğal güzelliğiyle büyülüyor.

Bu yıl 5 milyon turist hedeflenen kentte, gizli kalmış doğal güzellikler arasında yer alan, Kızıltepe ilçesi Beşdeğirmen Mahallesi'ndeki Beşdeğirmen Şelaleleri de doğal güzelliğiyle büyülüyor.

Vatandaşlardan Esat Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşdeğirmen Mahallesi'nde un değirmeni kalıntılarının bulunduğunu, bu nedenle mahalle ve şelalenin ismini bu değirmenden aldığını söyledi.