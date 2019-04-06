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Dağlar arasında gizlenmiş şelaleler keşfedilmeyi bekliyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 06.04.2019 07:56 | Son Güncelleme

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, halk arasında 'dağlar arasında gizlenmiş elmas' olarak bilinen Beşdeğirmen Şelaleleri, keşfedilmeyi bekliyor.

Son yıllarda sağlanan huzur ortamının ardından tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Mardin, geçen yıl hedeflenen turist sayısını aşarak 3 milyon ziyaretçi ağırladı.

Geçen yıl 3 milyon kişi ziyaret etti

Bu yıl 5 milyon turist hedeflenen kentte, gizli kalmış doğal güzellikler arasında yer alan, Kızıltepe ilçesi Beşdeğirmen Mahallesi'ndeki Beşdeğirmen Şelaleleri de doğal güzelliğiyle büyülüyor.
Bu yıl 5 milyon turist hedeflenen kentte, gizli kalmış doğal güzellikler arasında yer alan, Kızıltepe ilçesi Beşdeğirmen Mahallesi'ndeki Beşdeğirmen Şelaleleri de doğal güzelliğiyle büyülüyor.
Vatandaşlardan Esat Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşdeğirmen Mahallesi'nde un değirmeni kalıntılarının bulunduğunu, bu nedenle mahalle ve şelalenin ismini bu değirmenden aldığını söyledi.
Şelalelerin yaz aylarında su seviyesi düştüğü için kuruduğunu, kış ve ilkbahar aylarında doğal güzelliğiyle büyülediğini kaydeden Ertaş, "Mahallemiz doğa harikası, doğal şelaleleri ile seyredene huzur veren ve görülmesi gereken bir yer. Buranın tanınmasını ve keşfedilmesini bekliyoruz." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
mardin şelale

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