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"Daha açık ve cesurunu giyeceğim" diyen Hande Yener dediğini yaptı

05.09.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda mayoyu andıran bir kıyafetle sahneye çıkan Hande Yener, gelen tepkilerin ardından, "Daha açık ve cesurunu giyeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Dediğini yapan ünlü şarkıcı Yener son tercihiyle dikkat çekti.

"Daha açık ve cesurunu giyeceğim" diyen Hande Yener dediğini yaptı

Gülşen’in olay olan sahne kıyafetini ardından ‘Daha açığını giyeceğim’ açıklamasını yapan Hande Yener, dediğini yaptı.

Marmaris’teki konserinde giydiği kıyafetle olay olan Hande Yener’in tarzı sosyal medya kullanıcıları tarafından fazla iddialı bulundu.

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Hande Yener'in sıra dışı kostümü yine göz doldurdu.

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Hande Yener, geçtiğimiz haftalarda mayoyu andıran bir kıyafetle sahneye çıkmıştı. Yener, gelen tepkilerin ardından, "Daha açık ve cesurunu giyeceğim. O kadar spor yaptık, tabi ki böyle giyineceğiz. Sahnede kumaş kıyafet bizi boğuyor" şeklinde konuşmuştu.

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Hande Yener
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