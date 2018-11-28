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Daha beyaz dişlere sahip olmanıza yardımcı olacak 5 yöntem

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.11.2018 17:26 | Son Güncelleme

Ağız ve diş sağlığınızı korumak için birçok şeyi deneyip çözüm alamadıysanız bir de bu yöntemleri denemenizi tavsiye ediyoruz. Özellikle sigara, kahve ve çayı sıklıkla tüketiyorsanız listeye bakmadan geçmeyin. İşte sizi beyaz gülüşlere götürecek 5 doğal yöntem.

Daha beyaz dişlere sahip olmanıza yardımcı olacak 5 yöntem

1. Muz kabuğu yöntemi

muz kabuğu

Muz kabuğu pratik ve hızlı bir çözümdür. Muz kabuklarının diş tonunu açma özelliği vardır. Yapmanız gereken şey çok basit; muz kabuğunun iç kısmıyla dişlerinizi ovalamak. Ardından ılık tuzlu su ile gargara yaparak ağız bakımınızı sonlandırabilirsiniz.

2. Karbonat, tuz ve elma sirkesi karışımı

Doğal bir macun hazırlayacağız şimdi sizlere. Bir tatlı kaşığı karbonat, bir çimdik tuz ve bir çay kaşığı elma sirkesini karıştırarak macun kıvamına getirin. Hazırladığınız macun ile dişlerinizi fırçalayın ancak fırçalarken sert darbelerden kaçının. Doğal macunla dişlerinizi haftada 2 kere fırçalayabilirsiniz. Düzenli olarak uygulamaya devam ettiğinizde diş renginizde açılma gerçekleşecektir.

3. Alüminyum folyo yöntemi

alüminyum

Evde rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir yöntem daha. Alüminyum folyo ile dişlerinizin kalıbını alın öncelikle. Ardından kalıbın içine bir çay kaşığı hindistan cevizi yağı, çeyrek çay kaşığı karbonat ve bir damla nane yağını karıştırın ve kalıbın içine dökün. Son olarak folyoyu dişinize yerleştirin ve bir saat kadar kalıpla bekleyin. Ardından ağzınızı çalkalayın. Alüminyum folyo yöntemini haftada bir kez yapmanız yeterli olacaktır.

4. Aktif karbon yöntemi

karon

Son yıllarda popüler olan aktif karbon, diş beyazlatma yöntemlerinden biri oldu. Haftanın bir günü aktif karbonla dişlerinizi fırçalayarak istediğiniz beyazlığa ulaşmanız mümkün.

5. Tarçın, karbonat ve adaçayı karışımı

tarçın

İkinci doğal diş macunu tarifi ise: Bir çay kaşığı tarçın, çeyrek çay kaşığı karbonat ve 1 tatlı kaşığı adaçayını karıştırın. Doğal diş macunu ile dişlerinizi 3 dakika boyunca fırçalayın. Bu karışım hem diş minelerine zarar vermez hem de ağız sağlığınızı korur. Üstelik ağzınızda hoş bir koku da bırakacaktır.

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