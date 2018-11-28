Daha beyaz dişlere sahip olmanıza yardımcı olacak 5 yöntem

1. Muz kabuğu yöntemi

Muz kabuğu pratik ve hızlı bir çözümdür. Muz kabuklarının diş tonunu açma özelliği vardır. Yapmanız gereken şey çok basit; muz kabuğunun iç kısmıyla dişlerinizi ovalamak. Ardından ılık tuzlu su ile gargara yaparak ağız bakımınızı sonlandırabilirsiniz.

2. Karbonat, tuz ve elma sirkesi karışımı

Doğal bir macun hazırlayacağız şimdi sizlere. Bir tatlı kaşığı karbonat, bir çimdik tuz ve bir çay kaşığı elma sirkesini karıştırarak macun kıvamına getirin. Hazırladığınız macun ile dişlerinizi fırçalayın ancak fırçalarken sert darbelerden kaçının. Doğal macunla dişlerinizi haftada 2 kere fırçalayabilirsiniz. Düzenli olarak uygulamaya devam ettiğinizde diş renginizde açılma gerçekleşecektir.

3. Alüminyum folyo yöntemi

Evde rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir yöntem daha. Alüminyum folyo ile dişlerinizin kalıbını alın öncelikle. Ardından kalıbın içine bir çay kaşığı hindistan cevizi yağı, çeyrek çay kaşığı karbonat ve bir damla nane yağını karıştırın ve kalıbın içine dökün. Son olarak folyoyu dişinize yerleştirin ve bir saat kadar kalıpla bekleyin. Ardından ağzınızı çalkalayın. Alüminyum folyo yöntemini haftada bir kez yapmanız yeterli olacaktır.