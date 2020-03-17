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Daha fazla meyve ve sebze, daha az kemik erimesi

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.03.2020 12:12 | Son Güncelleme

Op.Dr.

Daha fazla meyve ve sebze, daha az kemik erimesi

Op.Dr. Kerem Bıkmaz, meyve, sebze tüketimi arttıkça gerek erkek ve gerekse kadınlarda kemik mineral yoğunluğunun arttığını ve kemik kaybının ise azaldığını söyledi.
INCA Klinik Ünlü Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Osteoporoz en yaygın metabolik kemik hastalığıdır. Osteoporozu toplum sağlığı sorunu haline getiren yönü, kırıkla olan bağlantısıdır.. Osteoporozda kemik kırılganlığı artar. Osteoporotik kırıklar genellikle omurga, kalça ve el bileği şeklindedir. Düşük travma sonucu kırık oluşabilir. Genellikle 45 yaştan sonra başlar ve yaşla birlikte görülme sıklığı artar. 50-60 yaş arası bayanlara yüzde 40-55, 60-70 yaş arasında yüzde 75, 70 yaş üzerinde ise yüzde 85-90 olarak bildirilmektedir. O nedenle menopoz öncesi kadınlarda kalsiyumdan zengin beslenme ve D vitamini eksikliklerinin varsa giderilmesi önemlidir” dedi.
Kemik erimesine önlem olarak meyve sebze tüketimini arttırılması gerektiğini ifade eden Op.Dr. Bıkmaz, “Meyve, sebze tüketimi arttıkça gerek erkek ve gerekse kadınlarda kemik mineral yoğunluğunun arttığı, kemik kaybının ise azaldığı bildirilmektedir. Dört yıllık bir çalışmada kalça kemik mineral yoğunluğunda kaybın önlenmesinde ileri yaşlarda erkeklerde meyve sebze tüketiminin arttırılması ile osteoporoz görülme sıklığında anlamlı bir azalma görülmüştür. Meyve ve sebzeler vücutta tampon asit görevi gören bikarbonat iyonları bakımından zengindir. Vücutta bikarbonat iyonu pH’nın düzenlenmesinde yetersiz kaldığında besinlerdeki ya da metabolizma sonucu oluşan asitliği nötralleştirmek üzere alkali karakterdeki kalsiyum kemiklerden harekete geçerek kemik yoğunluğunun kaybına yol açar. Bu demek oluyor ki meyve ve sebzeyi yeteri miktarlarda tüketmeyenlerde kemik mineral yoğunluğu kaybı artmaktadır. Meyve ve sebzelerin yeterince tüketilmesi ile net asit içeriği azaltılarak kalsiyum kaybının önüne geçilebilir. Tüketilen meyve, sebze miktarının 3 porsiyondan 9 porsiyona yükseltilmesi ile idrarla atılan kalsiyum miktarı günde 50 mg kadar azaltabilmektedir. Bu oran çok ciddi bir orandır. Özellikle sebze tüketimini arttırıp meyve tüketimini belirli düzeylerde tutmanız kemik sağlığınız için gayet faydalı olacaktır” açıklamalarında bulundu.

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