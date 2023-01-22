"Daha genç, daha güzel görünmek istiyorum" diyen Bedia Akartürk yüzünü gerdirdi! İşte son hali

Türk halk müziğinin öne çıkan isimlerinden Bedia Akartürk son haliyle gündemde. 2. Sayfa magazin programının sosyal medya hesabında yayınlanan fotoğraf herkesi şaşırttı.

81 yaşındaki Bedia Akartürk bu sefer sesiyle değil de yüzündeki şişliklerle gündem oldu.

Sanatçının Samsun'da bir estetikçiye giderek yüzünü gerdirdi. Akartürk'ün "Daha genç, daha güzel görünmek istiyorum" diyerek estetik yaptırdığı iddia edildi.

Yüzünü gerdiren 81 yaşındaki sanatçının yüzündeki şişlikler görenleri şaşkına çevirdi.

Operasyon öncesinde ameliyathanede doktorlara türkü söyleyen Bedia Akartürk sosyal medyada gündem oldu.

Bedia Akartürk'ün son halini görenler "Ne gerek vardı", "Eski hali iyiymiş" yorumları yaptı.

