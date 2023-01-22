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"Daha genç, daha güzel görünmek istiyorum" diyen Bedia Akartürk yüzünü gerdirdi! İşte son hali

22.01.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zahidem, Bir Çift Turna Gördüm, Nar Ağacı gibi parçalarla hafızalara kazınan ünlü sanatçı Bedia Akartürk ilginç bir karar aldı. 81 yaşındaki Türk halk müziği ses sanatçısı yüzünü gerdi. Son hali ise sosyal medyada olay oldu.

"Daha genç, daha güzel görünmek istiyorum" diyen Bedia Akartürk yüzünü gerdirdi! İşte son hali

Türk halk müziğinin öne çıkan isimlerinden Bedia Akartürk son haliyle gündemde. 2. Sayfa magazin programının sosyal medya hesabında yayınlanan fotoğraf herkesi şaşırttı.

81 yaşındaki Bedia Akartürk bu sefer sesiyle değil de yüzündeki şişliklerle gündem oldu.

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Sanatçının Samsun'da bir estetikçiye giderek yüzünü gerdirdi. Akartürk'ün "Daha genç, daha güzel görünmek istiyorum" diyerek estetik yaptırdığı iddia edildi.

Yüzünü gerdiren 81 yaşındaki sanatçının yüzündeki şişlikler görenleri şaşkına çevirdi.

Ekran Alıntısı

Operasyon öncesinde ameliyathanede doktorlara türkü söyleyen Bedia Akartürk sosyal medyada gündem oldu.

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Bedia Akartürk'ün son halini görenler "Ne gerek vardı", "Eski hali iyiymiş" yorumları yaptı.

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