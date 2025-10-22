SPOR

Daha ilk maçtan tarihe geçti! NBA sezon açılış gecesinde Alperen Şengün'ü konuşuyor

Houston Rockets formasıyla sezona müthiş bir başlangıç yapan Alperen Şengün, Oklahoma City Thunder karşısında 39 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistle kariyer gecesini yaşadı. Milli yıldız, 5 üçlük isabetiyle rekor kırarken NBA tarihinde açılış maçında bu istatistiklere ulaşan ilk oyuncu oldu. İşte detaylar...

Daha ilk maçtan tarihe geçti! NBA sezon açılış gecesinde Alperen Şengün'ü konuşuyor
Berker İşleyen

NBA’de yeni sezon heyecanı başlarken, Alperen Şengün’ün takımı Houston Rockets, Oklahoma City Thunder deplasmanında sahne aldı. İki kez uzatmaya giden nefes kesici mücadelede gülen taraf 125-124’lük skorla ev sahibi Thunder oldu. Ancak maçın yıldızı tartışmasız Alperen Şengün’dü.

ALPEREN’DEN MUAZZAM SEZON AÇILIŞI

Daha ilk maçtan tarihe geçti! NBA sezon açılış gecesinde Alperen Şengün ü konuşuyor 1

49 dakika parkede kalan milli yıldız, 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla müthiş bir performans sergiledi. Şengün, 5 üçlük isabetiyle kariyer rekorunu kırarak dikkatleri üzerine çekti.

TARİHE GEÇEN PERFORMANS

Daha ilk maçtan tarihe geçti! NBA sezon açılış gecesinde Alperen Şengün ü konuşuyor 2

Alperen Şengün, NBA tarihinde sezon açılış gecesinde 35’ten fazla sayı, 10’dan fazla ribaunt, 5’ten fazla asist ve 5 üçlük isabeti kaydeden ilk oyuncu olmayı başardı.

