Daha ilk maçtan tarihe geçti! NBA sezon açılış gecesinde Alperen Şengün'ü konuşuyor

NBA’de yeni sezon heyecanı başlarken, Alperen Şengün’ün takımı Houston Rockets, Oklahoma City Thunder deplasmanında sahne aldı. İki kez uzatmaya giden nefes kesici mücadelede gülen taraf 125-124’lük skorla ev sahibi Thunder oldu. Ancak maçın yıldızı tartışmasız Alperen Şengün’dü.
49 dakika parkede kalan milli yıldız, 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla müthiş bir performans sergiledi. Şengün, 5 üçlük isabetiyle kariyer rekorunu kırarak dikkatleri üzerine çekti.
Alperen Şengün, NBA tarihinde sezon açılış gecesinde 35’ten fazla sayı, 10’dan fazla ribaunt, 5’ten fazla asist ve 5 üçlük isabeti kaydeden ilk oyuncu olmayı başardı.
