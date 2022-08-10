Daha lezzetlisini yemediniz! Püf noktalarıyla evde mısır yapımı

Mısır, bir yaz klasiği, modası geçmeyen lezzet. 7’den 77’ye mısır yemek ayrı bir zevk. Çarşıda, sahilde, sokakta, geçtiği her yerde mis kokusuyla kendine çeken mısırı, şimdi tam mevsimi gelmişken yapmadan geçmemek gerek. Mısır haşlarken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Püf noktalarıyla süt mısır yapabilmek için...

SÜT MISIR PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Haşlama esnasında tuz atmayın.

Mısırın koçanlarını mutlaka haşlarken kullanın.

Mümkünse sıcak sıcak servis edin.

Vaktiniz varsa tencerede haşlayın. Yoksa düdüklüde de daha kısa sürede pişirebilirsiniz.

Hemen tüketmeyecekseniz suyundan çıkarmayın.

SÜT MISIR İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 adet süt mısır

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı toz şeker

Üzerini geçecek kadar kaynar su

HAŞLANMIŞ MISIR YAPILIŞI

Mısırları soyun. (Kabuğunu atmıyoruz)

Tencerenin tabanına birazını yerleştirin.

Üzerine mısırları koyun.

Sütü ve şekeri dökün.

Mısırların üzerini tekrar mısır kabuğu ile kapatın.

Mısırların üzeri geçecek kadar kaynar su koyup tencerenin kapağı kapalı bir şekilde ortalama 45 dakika kadar pişirin.

Afiyet Olsun!



