Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de çalıştıran ve kansere yakalanan Christoph Daum'un son hali herkesi şaşırttı! İlk kez göründü...

Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Christoph Daum, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, futbolseverlere yönelik bir mesaj yayımlayarak, "Bir rutin kontrol çerçevesinde kanser teşhisi konulduğu için son aylarda kamuoyundan çekilmek zorunda kaldım. O zamandan beri CIO Köln’de Prof. Dr. Jürgen Wolf ve ekibinin emin ellerinde bulunuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

KANSER OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI!

Tedavi sürecinin iyi gittiğini belirten Daum, "Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için şimdi özel yaşama ihtiyacım olduğuna saygı duymanızı rica ediyorum. Olumlu mesajlarınızdan mutlu oluyorum ve desteğiniz için teşekkür ederim." görüşlerine yer vermişti.

İLK KEZ GÖRÜNDÜ

O tarihten bu yana gözlerden uzak olan Daum, hastalık sonrası ilk kez Almanya'nın ulusal kanalı ARD'de yayınlanan bir programa katıldı.

"FİŞTEN ÇEKİLMİŞ GİBİYİM"

Alman teknik adam programda "Artık vücudumdaki tüm maddeleri işliyorum. Bir eyaletten diğerine gidiyorum. Bazen fişten çekilmiş gibiyim" dedi.

Daum'un üzerinde kemoterapinin izleri çok net şekilde dikkat çekti. Alman antrenör, gördüğü tedavinin etkisini gösterdiğini ve doğru yolda olduğunu söyledi.

