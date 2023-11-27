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Daha önce çocuğu da Sarı-Kırmızılı formayı giymişti! Galatasaray'dan Icardi'yi bile unutturacak transfer... Hulk geliyor!

27.11.2023 18:01 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da ara transfer döneminin yaklaşmasıyla transfer temasları da sıklaşırken, Bakambu'nun beklentilerin altında kalan performansı sonrası Icardi'yi yedekleyecek bir golcü arayışları hızlanmıştı. Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılılar gündemine dünyaca ünlü yıldız isim Hulk'u alırken, bu gelişme çok konuşuldu. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de ilk 13 haftanın sonunda topladığı 34 puanla zirveyi Fenerbahçe ile paylaşan Galatasaray'da 11 Ocak tarihinde başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi transfer temasları sıklaşmış durumda.

Süper Lig'in yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren temsilcimiz, sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de ses getirecek transferlere imza atmaya hazırlanırken, ortaya atılan isim taraftarları oldukça heyecanlandırdı.

GALATASARAY'DAN HULK BOMBASI!

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Teknik direktör Okan Buruk'un yönetimden en az 3 transfer talebinde bulunduğu bilinirken ocak ayında Mauro Icardi'yi yedekleyecek bir futbolcu arayışında da olduğu iddia edilirken, A Spor'un haberine göre; Sarı-Kırmızılılar Brezilya Ligi takımlarından Atletico Mineiro'da forma giyen Hulk için girişimlere başladı. Hulk geçtiğimiz günlerde Brezilya Ligi'nde yaşadığı olayların ardından ocak ayında Atletico Mineiro'dan ayrılacağını açıklamıştı.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

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Sambacı futbolcunun kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi sürse de Galatasaray'ın bu transferi cüzi bir miktara bitirebileceği öne sürüldü. Adı daha önce birçok Türk takımıyla anılan Hulk'un da bu kez Türkiye'ye gelmeye çok sıcak baktığı ifade edildi. Sarı kırmızılı idarecilerin bu transferi 1.5-2 milyon Euro civarında bir bonservise sonlandırması bekleniyor.

"COME TO GALATASARAY"

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Dünyaca ünlü yıldızın Çin'in Shanghai SIPG takımında forma giydiği dönemde sosyal medya hesabından yaptığı fotoğrafta çocuğunun üzerindeki Galatasaray forması dikkat çekmiş, Galatasaray taraftarı o dönemde de Hulk'a ''Come to Galatasaray'' mesajları göndermişti.

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