Daha önce duymadığınız ilginç bilgiler! Zehirli sanılıyordu…

Sağlıklı beslenme yıllar boyunca tartışılan konular arasında yer alıyor. Her yıl farklı bir besinin faydalı olduğu ortaya çıkıyor. Severek yediğimiz gıdalar eskiden çok farklı amaçlarda kullanılabiliyordu. Şaşıracağınız bazı bilgiler bulunuyor. Şaşırtıcı bilgileri öğrenmek için bu haberi okuyabilirsiniz.

Azteklerde kakao para birimi olarak kullanılırdı. Savaşta başarı gösteren askerlere ödül olarak kakao çekirdeği verilirdi.

Bugün insanlar tarafından sevilerek içilen çay, 1500 yıl önce Çin’de sebze olarak tüketiliyordu.

İlginç bilgiler bilimsel ve psikolojik alanda da var mı? Elbette var. Örneğin yazı tipinizden kişisel özellikleriniz ve ruh haliniz tahlil edilebilir. Bu çalışma sahasına Grafoloji denir.

Avrupa’da 1700’lü yıllarda domatesin zehirli olduğuna inanılıyordu. Bu inanış bu yüzyılın sonlarına doğru ortadan kalktı.

Bir enstrüman çalmak hemen hemen beynin tüm bölümlerini aynı anda meşgul eder.

Mısır Antarktika hariç dünyanın her yerinde yetiştirilebilir.

İlginç bilgiler az bilinen başlığı altında farklı gıdaların farklı zaman dilimlerinde yararlı ya da zararlı görülmesine dair araştırmalara da rastlayabilirsiniz. Mesela ketçap 1800’lü yıllarda ilaç olarak kullanılırdı.

Poşet çay, Thomas Sullivan’ın çayı muhtemel alıcılara minik ipek poşetlere koyarak yollamasıyla ortaya çıkmıştır. Yani poşet çay kazara icat edilmiştir.

Unun hamurunun karışma zamanını kısaltmak ve hamurun sağlamlaşmasını, yırtılmasını önlemek vb. için birçok unlu mamulde Sistain kullanılıyor. Çoğunlukla insan saçı, domuz başta olmak üzere hayvanların kılından üretiliyor.

Patates Wi-fi sinyallerini çekip yansıtabilir. Kimyasal yapısı ve yüksek miktarda su içermesi yüzünden patates wi-fi sinyallerini çekip yansıtabilir. Uçak üreten firmalardan biri olan Boeing firması 2012’de uçaklarda wi-fi sinyallerini test etmek için patates kullanmıştır.

İlginç bilgiler hayvanlar dünyasında da elbette bulunuyor. Bizim yemek konseptimize uygun olarak hayvanların şaşırtıcı yemek yeme adaptasyonlarına kısaca değinelim. Bukalemunlar avlarını yakalayabilmek için vücutları kadar uzatabildikleri dillerini kullanırlar. Köpek balıkları da 5 km uzaklıktan bir damla kanı algılayabiliyor.

İlginç bilgiler aşkla ilgili neler olabilir diye merak edenleriniz de mutlaka vardır. Yazılarımızda bir çiçeğin veya gıdanın farklı isimlerinden bahsedebiliyoruz, “aşk” kelimesinin de farklı dillerde farklı kelimelerle ifade edildiğini biliyor muydunuz? Sanskritçede 96, Antik Persçede aşk için 80 kelime bulunuyor. İngilizcede ise bu sayı yalnızca 1.

Yaşama güçle bağlanmanın bir simgesi olarak görülen ve bu yüzden hayat ağacı adıyla anılan bir ağaç bulunuyor. Bu ağacın ilginç yanı Bahreyn’de çölün ortasında tek başına yer alması ve 400 yıldır yaşıyor olması.



