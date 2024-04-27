Daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen Papiss Cisse artık 400 TL için futbol oynuyor

2012 yılında 12 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibi Newcastle United'a transfer olan daha sonra yolu Türkiye'ye düşen ve Süper Lig'de Alanyaspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formaları giyen Papiss Cisse, İngiliz basınına ilginç açıklamalarda bulundu.

Eski Premier Lig yıldızlarıyla birlikte zinde kalmaya devam etmek amacıyla zevk için futbol oynuyor.

KİRALAMA PARASINA FUTBOL OYNUYOR

Bu isimlerin arasında Joleon Lescott, Antonio Valencia, Danny Simpson , John O'Shea, Danny Drinkwater, Stephen Ireland, Nedum Onuoha, Ravel Morrison, Wes Morgan, Dale Stephens, Emile Heskey ve Oumar Niasse de yer alıyor. Sahayı kiralama için kişi başı 10 sterlin (400 TL) ödemeleri lazım, bunu da maçı kaybeden taraf yapıyor.

ALTAY BAYINDIR'DAN YARDIM

Papis Cisse, Senegal ile bağlarını hiç koparmadı. Profesyonel olmadan önce ülkesinde ambulans şoförlüğü yapan Cisse, eşi Awa ile birlikte hayır işleri için bir vakıf kurdu. Senegal'de yaklaşık 1.4 milyon insan açlıktan ve iklim değişikliğinden etkileniyor.





