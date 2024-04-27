SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen Papiss Cisse artık 400 TL için futbol oynuyor

Daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen Papiss Cisse artık 400 TL için futbol oynuyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.04.2024 15:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Papiss Cisse an itibarıyla herhangi bir takımda oynamazken, formda kalabilmek adına 10 sterlin için eski yıldızlarla futbol oynuyor. İşte detaylar...

2012 yılında 12 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibi Newcastle United'a transfer olan daha sonra yolu Türkiye'ye düşen ve Süper Lig'de Alanyaspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor formaları giyen Papiss Cisse, İngiliz basınına ilginç açıklamalarda bulundu.

Eski Premier Lig yıldızlarıyla birlikte zinde kalmaya devam etmek amacıyla zevk için futbol oynuyor.

KİRALAMA PARASINA FUTBOL OYNUYOR

1413418

Bu isimlerin arasında Joleon Lescott, Antonio Valencia, Danny Simpson , John O'Shea, Danny Drinkwater, Stephen Ireland, Nedum Onuoha, Ravel Morrison, Wes Morgan, Dale Stephens, Emile Heskey ve Oumar Niasse de yer alıyor. Sahayı kiralama için kişi başı 10 sterlin (400 TL) ödemeleri lazım, bunu da maçı kaybeden taraf yapıyor.

ALTAY BAYINDIR'DAN YARDIM

kapakcpassiscisse1200

Papis Cisse, Senegal ile bağlarını hiç koparmadı. Profesyonel olmadan önce ülkesinde ambulans şoförlüğü yapan Cisse, eşi Awa ile birlikte hayır işleri için bir vakıf kurdu. Senegal'de yaklaşık 1.4 milyon insan açlıktan ve iklim değişikliğinden etkileniyor.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 3 oyuncu kadroya alınmadı!Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 3 oyuncu kadroya alınmadı!
İşte F.Bahçe'nin yeni divan kurulu başkanı!İşte F.Bahçe'nin yeni divan kurulu başkanı!
Yıldız isim ayrılıyor! G.Saray'da beklenmedik kriz... Erden Timur ile görüşecekYıldız isim ayrılıyor! G.Saray'da beklenmedik kriz... Erden Timur ile görüşecek
Anahtar Kelimeler:
son dakika cisse fenerbahçe Süper Lig antonio erhan ın formaları süper li
En Çok Okunan Haberler
Maliye İstanbul'daki işletmeleri kontrole başladı

Maliye İstanbul'daki işletmeleri kontrole başladı

Erdoğan'dan akaryakıt istasyonuna ziyaret!

Erdoğan'dan akaryakıt istasyonuna ziyaret!

Yıldız isim ayrılıyor! G.Saray'da beklenmedik kriz... Erden Timur ile görüşecek

Yıldız isim ayrılıyor! G.Saray'da beklenmedik kriz... Erden Timur ile görüşecek

''Benim bir daha bunu görmeye ömrüm yetmez''

''Benim bir daha bunu görmeye ömrüm yetmez''

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın için ilk resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın için ilk resmi açıklama!

6 yıl sonra ilk kez! Aziz Yıldırım toplantıya tekneyle katıldı... Başkan adayına tepki gösterdi

6 yıl sonra ilk kez! Aziz Yıldırım toplantıya tekneyle katıldı... Başkan adayına tepki gösterdi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.