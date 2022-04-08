Daha sağlıklı beslenmek için evinizde mutlaka bulunması gereken küçük ev aletleri

Beslenme düzenini değiştirerek sağlıklı öğünler tüketmeye başlamak, yaşam kalitesini yükseltir ve hastalık riskini önemli oranda düşürür. Tabii bunun için sadece yiyeceklerinize değil içeceklerinize de dikkat etmelisiniz. Yiyecek ve içeceklerinizi kendiniz hazırlamak istiyorsanız blender'dan su arıtma cihazına, ekmek yapma makinesinden yağsız fritöze kadar birçok küçük ev aletine sahip olmanız gerekir. Sağlıklı beslenmenize yardım edecek dayanıklı ve pratik ürünleri listelediğimiz yazımıza göz atarak ihtiyacınız olanları güvenle satın alabilirsiniz. Haydi gelin, vakit kaybetmeden başlayalım!

1. İşe önce suyunuzdan başlayın: Spring Water Su Arıtma Cihazı

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Su bedenimizin yapı taşlarından biri olduğu için günde mutlaka en az 1.5-2 litre tüketmeliyiz. Tabii her su içilebilir seviyede değil. Sağlıklı su tüketmediğimiz takdirde hem vücudumuzun ihtiyaç duyduğu mineralleri karşılayamayız hem zararlı bakteri ve mikroplar nedeniyle sağlığımızı kaybedebiliriz. Eğer siz de temiz, minerallerini kaybetmemiş ve lezzetli bir suya ulaşmak istiyorsanız Spring Water Su Arıtma Cihazı'nı tercih edebilirsiniz. Mineral ve alkali de dâhil olmak üzere toplam 7 adet filtresi bulunan cihaz, saatte 15 litre su üretimi gerçekleştirir. Daha az atık su üretir ve tazyikli su akışı sağlar.

2. Lezzetli ve sağlıklı içecekler için: Arzum Shake'n Take Kişisel Smoothie Blender

Sağlıklı bir beslenme düzenine geçiş yapmak istiyorsanız öğünlerinize olduğu kadar içeceklerinize de dikkat etmelisiniz. Özellikle sağlıklı beslenme rutininize sporu da eklediyseniz sizi zinde tutacak içecekler tüketmelisiniz. Siz de lezzetli ve sağlıklı içecekler hazırlamanızı sağlayacak bir ürüne ihtiyaç duyuyorsanız Arzum Shake'n Take Kişisel Smoothie Blender aradığınız ürün olabilir. Paslanmaz çelik bıçaklarıyla buzu bile parçalayabilen blender'ın karıştırma şişeleri BPA içermez. Tek tuşla çalıştırılır. Damlamayı önleyen kapağı ve katlanabilen taşıma sapı sayesinde kolay taşınır. Ergonomik silikon halkası ise rahat tutuş imkânı verir. Karıştırma şişelerini iş yerine, okula ya da spora rahatça götürebilir, sağlıklı içeceğinizin keyfini çıkarabilirsiniz.

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3. Kızartmadan vazgeçemeyenlere: GOURMETmaxx Dijital XXL Sıcak Hava Fritözü

Sağlıklı beslenmek istiyor ancak kızartmalardan vazgeçemiyorsanız yağsız da enfes kızartmalar hazırlayabileceğiniz GOURMETmaxx Dijital XXL Sıcak Hava Fritözü'nü mutlaka denemelisiniz. Ürün sıcak havayla çalıştığı için yağ kullanmadan kızartma yapmanıza olanak tanır. Zamanlayıcı ayarı bulunan cihazla yemeğiniz istediğiniz saatte hazır olur. Dokunmatik ekranıyla kolay kullanılır. Önceden yüklenen 10 adet programı ise balık, et ve sebze gibi yemekleri pişirirken size kolaylık sağlar. Cihazın parçaları ise bulaşık makinesinde kolayca temizlenir. 4 farklı renk seçeneği bulunan ürün, zarif tasarımıyla da mutfağınıza çok yakışır.

4. Yemek yaparken işleri hızlandırın: Grundig BL 4781 Rendeli El Blender Seti

Sağlıklı öğünler hazırlarken işlerinizi kolaylaştırmaya ne dersiniz? Doğrama, rendeleme, karıştırma ve parçalama gibi işlemleri kısa sürede gerçekleştiren Grundig BL 4781 Rendeli El Blender Seti, yemek hazırlamak için mutfakta geçirdiğiniz süreyi kısaltır. 1.5 litrelik geniş haznesi kullanım kolaylığı sağlar. Turbo fonksiyonu bulunan set, işlemleri daha kısa sürede bitirir. Özel blender ayağı olduğu için sıçramaları önler. 700 watt motor gücü ve birçok fonksiyonuyla tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek blender seti, kompakt tasarımıyla kullanılmadığı zamanlarda mutfağınızda fazla yer de kaplamaz.

5. Kendi ekmeğinizi kendiniz yapın: Wmf Kult X Ekmek Pişirme Makinesi

Sağlıklı beslenmek için ekmek tüketimini minimuma indirmeyi tercih edebilirsiniz. Eğer "Ben ekmeksiz yapamam." diyenlerdenseniz evde sağlıklı ve lezzetli ekmekler de yapabilirsiniz. Nasıl mı? Tabii ki Wmf Kult X Ekmek Pişirme Makinesi ile! 2 farklı boyut ve 3 farklı kızartma derecesi seçeneğiyle ağız tadınıza uygun ekmekler yapabileceğiniz makine, sabahları sizi mis gibi ekmek kokusuyla uyandırmak için zamanlayıcı fonksiyonuna da sahip. Sadece hamur yoğurmak ve marmelat yapmak için de tercih edebileceğiniz makineyle glütensiz ekmekler pişirebilirsiniz. Üstelik pişen ekmeklerinizi 60 dakika boyunca sıcacık tutar.

6. Besleyici öğünler hazırlamak için: Cuisinart YM400E Yoğurt ve Peynir Yapma Makinesi

Tatlı krizini bastıracak meyveli yoğurtlar, lezzetli smoothie'ler ya da besleyici kahvaltılar için kullanacağınız yoğurt ve peyniri evde de yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey Cuisinart YM400E Yoğurt ve Peynir Yapma Makinesi! 2 farklı pişirme fonksiyonu ve pişirme işlemini takip edebileceğiniz şeffaf kapağı bulunan makine, elektronik kontrol paneli sayesinde kolay kullanılır. Hem sade hem meyveli yoğurt hazırlayabilen makine, peynir için de ideal sıcaklık ayarı sunar. 1 ila 19 arasında seçilebilen sayaç fonksiyonunun yanı sıra hızlı ısınma özelliği de mevcut.

7. Bol vitaminli meyve suları için: Homend Projuicer 2705H Katı Meyve Sıkacağı

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Sağlıklı bir beslenme rutinine meyveleri mutlaka dâhil etmelisiniz. Meyveleri öğünlerinize ekleyebileceğiniz gibi suyunu sıkarak da tüketebilirsiniz. Sadece portakal ve mandalina gibi meyveler yerine elma, havuç, ananas, kivi gibi katı meyvelerin de suyunu tüketip kendinizi şımartmaya ne dersiniz? Homend Projuicer 2705H Katı Meyve Sıkacağı ile farklı lezzetler yakalayabilirsiniz. LED göstergesiyle kolay kullanılan makinenin sürahi kapasitesi 1500 ml. 2 kademeli hız ayarı bulunan makinenin köpük ayrıştırma özelliği sayesinde keyifle meyve suyunuzu içebilirsiniz. Paslanmaz çelik materyali sayesinde uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz.

8. Mevsiminde toplanan gıdaları yıl boyu tüketin: BRİZ Meyve Sebze Kurutma Makinesi

Sağlıklı bir beslenme düzeni için meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmeniz gerekir. Kurutma ve konserve gibi yöntemlerle mevsiminde toplanan gıdaları yıl boyu tüketmek mümkün. Siz de kış aylarında domates, yaz aylarında portakal tüketmek istiyorsanız BRİZ Br640 Dijital Meyve Sebze Kurutma Makinesi'ni tercih edebilirsiniz. 5 katlı kurutma tepsileri bulunan ürünle aynı anda daha fazla gıdayı kurutabilirsiniz. Güçlü fan sistemi sayesinde tüm gıdayı eşit derecede kurutan makine, geniş LED ekranıyla kolay kullanılır. Dilerseniz makineyle et de kurutabilir, öğünlerinizde farklı lezzetlere yer verebilirsiniz.

9. Yemeğiniz besin değerini kaybetmesin: Fakir Tolero Buharlı Pişirici

Haşlamak ve kızartmak gibi yemek pişirme yöntemleri sebzelerin hem besin değerini hem lezzetini kaybetmesine neden olur. Bunu önlemenin yolu ise buharda pişirmek. Fakir Tolero Buharlı Pişirici, 3 adet buharda pişirme sepeti sayesinde kısa sürede daha fazla sebzeyi pişirmenizi sağlar. Su seviyesini gösterge paneli üzerinden takip edebilir, su azalırsa pişirme sırasında da ekleyebilirsiniz. 1000 watt gücüyle pişirme işlemini kısa sürede bitirir. Paslanmaz çelik yüzeyi sayesinde uzun yıllar size eşlik eder. Sağlıklı ve lezzetli sebzeler için ürüne mutlaka şans vermelisiniz.

10. Bitki çayı ile sağlığınızı destekleyin: QUEEN Teachat Çay Seti

Bitki çayı tüketmeden sağlıklı bir beslenme düzeninden bahsetmek çok zor. Bitki çayları sadece ödem atmanıza yardım etmekle kalmaz; aynı zamanda vücut direncini arttırır, bağışıklık ve sindirim sistemin destekler, stres atmanıza yardım eder. Lezzetli bitki çayları hazırlamak için kaliteli bir ürün arayışındaysanız QUEEN Teachat Çay Seti'ne mutlaka göz atmalısınız. Eşsiz tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan çay seti, otomatik kapanma ve susuz çalışma emniyeti sayesinde güvenle kullanılır. Sıcak tutma paneli içeceğinizi uzun süre sıcacık tutarken közde pişirme fonksiyonu farklı lezzetleri yakalamanıza yardım eder.