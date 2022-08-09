Daikin Emura 2 ödül birden kazandı

İSTANBUL (AA) - Daikin Emura, 2022 Red Dot Ürün Tasarım Ödülü'nü ve 2022 iF Tasarım Ödülü'nü kazandı.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, Alman tasarım enstitüleri tarafından verilen iki ödülün de köklü bir geçmişi bulunuyor. Her yıl dünyanın dört bir yanından şirketler ve tasarımcılar, markalarına ve ürünlerine büyük bir prestij sağlayan bu ödüllerden birini almak için başvuruda bulunuyor. Bu yıl "Ürün Tasarım" kategorisinde her iki ödülü birden alan Daikin Emura, önemli bir başarı elde etti.

Daikin Emura, Daikin Avrupa ile Daikin Japonya'nın Teknoloji İnovasyon Merkezi arasında bir iş birliğiyle geliştirildi. Zorlu Avrupa pazarı için özel olarak tasarlanan cihaz, hem tasarım kalitesi hem de performans açısından yüksek standartları bir araya getirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Daikin Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Ürün Tasarımcısı Hiroyasu Kosuge, şunları kaydetti:

"Daikin Emura'nın iki prestijli uluslararası tasarım ödülü kazanmasından gerçekten çok memnunuz. Bu, 'tek sistem, tek tasarım' beklentisini karşılayan ilk Daikin iklim kontrol çözümüdür. Yalnızca üç renkte sunulan duvar monteli iç ünite değil, aynı zamanda uyumlu uzaktan kumanda ve dış ünite de Avrupa'nın mimari güzelliğini ve kullanıcı gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandı."

Çek Cumhuriyeti'ndeki EMEA Geliştirme Merkezi Geliştirme Süpervizörü Tomas Zbornik ise ürün hakkında şu bilgileri verdi:

"Daikin Emura, yüksek tasarım kalitesini yüksek performansla birleştiriyor. Cihaz her mevsim için tasarlanmış olup, yıl boyunca enerji tasarrufu ve optimum konfor sağlıyor. R-32 soğutucu akışkanı ve şirket içinde geliştirilen salınımlı kompresörü bir araya getiren Bluevolution teknolojimiz, A+++'a varan sezonsal verimlilik değerleri ve düşük çevresel etki ile sınıfının en iyisi performansı garanti ediyor."

- Daikin Emura tasarım özellikleri

Emura'nın kavisli ön ve arka paneli sayesinde iç ünitesi benzersiz bir 3 boyutlu şekle sahip. Kavisli çizgiler, ahenkli hava akışını ifade ederken iç ortamlarda göz zevkine hitap eden bir etki oluşturuyor. Hareketli ön panel, odada hava dağılımını iyileştiriyor.

Daikin Emura, odanın mevcut sıcaklığını algılamak için akıllı termal sensör kullanıyor. Oda sıcaklığı belirlendikten sonra bu sensör, önce havayı tüm odaya eşit şekilde dağıtıyor. Daikin Emura, konfor hissini artırırken, iç ortam havasını temizleyerek evi sağlıklı tutuyor.

- Ödüller hakkında

Red Dot Tasarım Ödülü, Alman tasarım organizasyonu Design Zentrum Nordrhein Westfalen tarafından 1955'ten beri her yıl düzenlenen uluslararası bir tasarım ödül. Ödül, üç disipline ayrılıyor: Ürün tasarımı, markalar ve iletişim tasarımı ve tasarım konsepti. Ödüller, her yıl 70'den fazla ülkeden 18 binden fazla başvuru alıyor.

iF Tasarım Ödülü ise Alman tasarım organizasyonu iF International Forum Design tarafından 1954'ten beri her yıl düzenlenen uluslararası bir tasarım ödül. Ürün tasarımı, ambalaj tasarımı, iletişim tasarımı ve hizmet tasarımı dahil olmak üzere dokuz disiplinde seçkin tasarımlar seçiliyor. Bu yıl 57 ülkeden şirket ve tasarımcılardan yaklaşık 11 bin başvuru aldı.

