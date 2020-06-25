Daikin, endüstriyel soğutmada büyümeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Daikin, uzmanlık alanındaki hizmet skalasını genişletmeye ve bu alanda büyümeye devam ediyor.

Daikin açıklamasına göre, gıda soğutmaları için soğuk hava deposu sistemlerinden marketlerin reyon soğutmalarına uzanan soğuk zincir ürün gamını çeşitlendirmek üzere hareket eden şirket, yaptığı büyük satın almalarla bu kulvarda da liderliği hedefliyor.

Bu amaçla endüstriyel soğutma alanında faaliyet gösteren J&E Hall, Zanotti, Technoblock, Hubbard, AHT ve Tewis gibi önemli markaları bünyesine katarak gücünü artıran Daikin, 25 yıllık Technoblock Türkiye bayi ve servis ağı ile birlikte Türkiye pazarında Daikin ZEAS ve İtalyan Technoblock markalarıyla tüketiciye ulaşıyor.

Soğuk zincirin her halkasında ürün gamını çeşitlendiren Daikin, kendi teknolojisiyle bu markaların know how'ını birleştiriyor. Böylece enerji tasarruflu, yüksek katma değerli cihazlar üreterek endüstriyel soğutma alanında Amerika, Avrupa ve Asya'nın yanı sıra Çin'de de büyüyor.