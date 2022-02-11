Daikin Türkiye, kendi araçlarının karbon ayak izini yok edecek

İSTANBUL (AA) - Daikin Türkiye, Doğaya Can Ver sloganıyla oluşturduğu Daikin Ormanı projesinde yeni bir faza geçerek, mevcut araç filosunun 1 yılda saldığı karbondioksitin karşılığında 56 bin fidan dikerek karbon ayak izini bertaraf etmeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu bağlamda çalışanlarının desteğinin yanı sıra 2022 yılı filo yenileme döneminde 10 yılı aşkındır işbirliği yaptığı filo tedarikçisi LeasePlan ile de özel bir anlaşma yapan Daikin Türkiye, 28 ay boyunca ‘her aracın salım yaptığı karbon miktarını bertaraf edecek şekilde fidan dikilmesini sağlayacak.

Buna göre filo tedarikçisi LeasePlan, ilk etapta 20 bin fidan bağışı yaparak toplamda 500 bin kilogram karbondioksit salımını nötr hale getirmiş olacak.

Doğaya Can Ver sloganıyla hayata geçirdiği Daikin Ormanı projesi kapsamında çok önemli bir adıma imza atan şirket, filosundaki araçların karbon salımının etkilerini en aza indirgeyecek bir formül üreterek bu alanda da öncülük yaptı.

İş ortakları ve çalışanlarıyla birlikte sürdürülebilir bir gelecek kurgusuyla hareket eden Daikin Türkiye, bu bağlamda çalışanlarının desteğinin yanı sıra 2022 yılı filo yenileme döneminde 10 yılı aşkındır işbirliği yaptığı filo tedarikçisi LeasePlan ile de özel bir anlaşma yaparak 28 ay boyunca her aracın salım yaptığı karbon miktarını bertaraf edecek şekilde fidan dikilmesini sağlayacak.

- Her bir aracın yıllık salım yaptığı karbondioksit miktarını bertaraf etmek için 110 fidana ihtiyaç duyuluyor

1 ağaç yıllık 22,5 ile 25 kilogram karbondioksit emerek fotosentez yapıyor. Yeni filoya dahil edilen hybrid araçların 30 bin kilometredeki (yıllık) karbondioksit salım miktarı ise takribi 2 bin 750 kilograma denk geliyor.

Her bir aracın yıllık salım yaptığı karbondioksit miktarını bertaraf etmek için 110 fidana ihtiyaç duyuluyor. 28 aylık sözleşme süresince araç başına kilometre karşılığı olarak 256 adet fidan dikimi yapılması gerekiyor.

Mevcuttaki 225 araç için gerekli olan fidan miktarı ise 56 bin adet olarak hesaplanıyor. Buna göre filo tedarikçisi LeasePlan, ilk etapta 20 bin fidan bağışı yaparak toplamda 500 bin kilogram karbondioksit salımını bertaraf edecek.

Daikin Türkiye ise 900 bin kilogram karbandioksite eş 36 bin fidan bağışlayarak sinerjiyi tamamlayacak. Yeni araç tedariklerinde fidan bağışı devam edecek. Daikin Türkiye tarafından kiralanan tüm araçları kapsayan bu proje ile ilk etapta toplamda 56 bin fidan ile 1 milyon 400 bin kilogram karbondioksitin bertaraf edilmesini sağlayan şirket, bu yolla filo karbon ayak izini sıfırlamayı amaçlıyor.

Daikin Türkiye ve iş ortaklarının işbirlikleri sonucu sürdürülebilir bir çalışma haline gelecek olan projede her 10 bin adet fidan bir Daikin Ormanı Alanı’na sahip olunacak. Diğer iş ortakları ile de benzer projeler için iş birlikleri planlayan Daikin Türkiye, net sıfır karbon ayak izi hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, karbon ayak izini de en aza indirgeyecek.

