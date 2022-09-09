Daim eş anlamlısı nedir? Daimin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Daim kelimesi Arapçadan Türkçeye geçmiş kelimelerden birisidir. Türkçede oldukça sık kullanılan daim kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre "sürekli, sonsuz, daima" anlamlarına gelir. Daima kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

Mutluluğunuz daim olsun.

Her daim yanında olan bir ailen olduğunu sakın unutma.

Daim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Daim eş anlamlısı olan 5 tane kelime vardır. Bu kelimeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Sürekli: Sürekli ismi sürmek fiilinden türetilmiştir.

Baştan sona: Her zaman anlamına gelir.

Hemişe: Farsça kökenlidir. Daima, her zaman anlamına gelir.

Hep: Türkçe kökenlidir. Tümü, daima anlamına gelir.

Her daim: Zarf olarak kullanılır, daima anlamına gelir.

Sabah akşam: Her vakit, daima, sürekli anlamına gelir.

Daimin eş anlamları ile örnek cümleler

Sen ne yaparsan yap benim için her daim değerlisin.

Sürekli kızı için endişelenmekten günlük işlerini yapamıyor.

Ona ne kadar iyi davranırsam davranayım bana hep kötü davranıyor.

Onun tabiatında hemîşe gülme ve cilve var, bakışlarımı ondan nasıl alayım?

Sabah akşam çalışmaktan kendine bir saat bile vakit ayıramamıştı.



