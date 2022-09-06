Cumhur eş anlamlısı nedir? Cumhur kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cumhur kelimesi, Arapçada "cmhr" kökünden gelir. "Birikme, halk kalabalığı" anlamına gelen "cumhûr" kelimesinden alıntıdır. Cumhur kelimesi ise "cem" kelimesine dayanır. Cem kelimesi "birikmek, toplanmak, halk kalabalığı ve bir araya gelmek" anlamlarını taşır. Cumhur kelimesi tarihte ilk kez 1400'lü yıllarda Ferec ba'd eş-şidde isimli eserde kullanılmıştır.

Cumhur kelimesinin anlamı nedir?

TDK’nin cumhur kelimesinde belirlediği ilk anlam halk ve topluluktur. Aynı ülke sınırları içinde yaşayan ve aynı dili konuşanları ifade eder. Cumhur kelimesinin diğer anlamıysa kalabalık insan topluluklarıdır. Cumhur kelimesinden "cumhuru reis, cumhurbaşkanı, cumhur cemaat" gibi sözcükleri türetilmiştir. Cumhur kelimesinin cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verebiliriz:

“Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi.” -Yahya Kemal Beyatlı

Cumhur kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Cumhur kelimesinin eş anlamı olan sözcük iki tanedir. Cumhurun eş anlamlısı "topluluk" ve "halk" kelimeleridir. Halk kelimesi ahali, millet, kamu, toplum ve ulus anlamlarına gelir. Topluluk kelimesi ise "aynı yerde olan insan kalabalığı, cemiyet, camia" gibi anlamlara gelir.

Cumhurun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yaşanan bu olay halk tarafından kınandı.

Topluluk hâlinde gezmeleri daha güvenli.

Halk her olayın farkında.

Topluluk içinde kulak kulağa konuşulmayacağını hâlâ öğrenememiş.

Dün yaşanan kazadan sonra alanda herkes topluluk oluşturdu.

Halkın sesi olmaya devam edeceğiz.

Topluluk olarak bu olayın aydınlatılması için elimizden geleni yapmamız gerek.

Halk büyük merakla başbakanın yaptığı konuşmayı dinledi.



