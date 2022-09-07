İhtiyaç eş anlamlısı nedir? İhtiyaç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe, yabancı dillerden çokça beslenmiş bir dildir. Bu durum dilimizin zengin olmasının en büyük sebeplerinden birisidir. İhtiyaç sözcüğü de Türkçeye Arapçadan geçen bir kelimedir. İhtiyaç kelimesi dilimize Arapça "iḥtiyāc" kelimesinden evrilerek geçmiştir.
İhtiyaç kelimesi Arapça “ḥwc” kökünden türemiştir. Bu sözcüğü ilk defa “Garibnâme” adlı eserde yer almıştır. İhtiyaç kelimesi "gereksinim, güçlü istek, yoksulluk/yokluk" gibi anlamları karşılar. İhtiyaç kelimesinin yer aldığı örnek cümle vermek gerekirse:
İhtiyaç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "gereksinim"dir. İhtiyaç kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:
İhtiyaç kelimesinin eş anlamlısı olan gereksinim ve yokluk sözcükleri ile örnek cümleler şu şekildedir: