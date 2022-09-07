İhtiyaç eş anlamlısı nedir? İhtiyaç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe, yabancı dillerden çokça beslenmiş bir dildir. Bu durum dilimizin zengin olmasının en büyük sebeplerinden birisidir. İhtiyaç sözcüğü de Türkçeye Arapçadan geçen bir kelimedir. İhtiyaç kelimesi dilimize Arapça "iḥtiyāc" kelimesinden evrilerek geçmiştir.

İhtiyaç ne demek?

İhtiyaç kelimesi Arapça “ḥwc” kökünden türemiştir. Bu sözcüğü ilk defa “Garibnâme” adlı eserde yer almıştır. İhtiyaç kelimesi "gereksinim, güçlü istek, yoksulluk/yokluk" gibi anlamları karşılar. İhtiyaç kelimesinin yer aldığı örnek cümle vermek gerekirse:

Sana ihtiyacım olduğunu bile bile çekip gittin.

Söz konusu senin ihtiyaçların olunca paranın benim için hiçbir önemi kalmıyor.

Bir işe o kadar ihtiyacım var ki sana anlatamam, gerçekten zor durumdayım.

İhtiyacın eş anlamlısı nedir?

İhtiyaç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "gereksinim"dir. İhtiyaç kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

Gerekseme

Gereksinim

İhtiyacın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

İhtiyaç kelimesinin eş anlamlısı olan gereksinim ve yokluk sözcükleri ile örnek cümleler şu şekildedir:

İstanbul'da yeni bir eve taşınınca ne kadar çok gereksinimim olduğunu fark ettim.

Senin gereksinimlerini karşılamaya hiçbir maaş yetmez.

Bu gerekseme içinde yaptığın pahalı harcamaların acısı ay sonunda çıkacak.

Bu çocukların gereksinimleri varken bunun intikâmını kimden almaları gerekiyor?



