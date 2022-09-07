İhtimal eş anlamlısı nedir? İhtimal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe, yabancı dillerden çokça beslenmiş zengin bir dildir. Bu durum dilimize büyük bir değer katmıştır. İhtimal sözcüğü de Türkçeye yabancı dillerden aldığımız sözcüklerden birisidir. İhtimal kelimesi, Arpaça " iḥtimāl"den evrilerek dilimize geçmiştir.

İhtimal ne demek?

İhtimal kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda "1. Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik. 2. Olasılık. 3. Belki" şeklinde yer alır. İhtimal kelimesi ile örnek cümleler kurmak gerekirse:

Bu dediğin olma ihtimalini tekrar bir gözden geçir derim.

Anlattıklarını gerçekten yaşamış olduğuna ihtimal bile vermiyorum.

Midesi bulandığı için sabahtan beri bir şey yemedi ama bir ihtimal akşam çorba içer.

İhtimalin eş anlamlısı nedir?

İhtimal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "olasılık"tır. Ama aynı zamanda "olabilirlik" ve "belki" kelimeleri de ihtimalin eş anlamı olarak kullanılır. İhtimal kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Olasılık

Olabilirlik

Belki

İhtimalin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Böyle bir şeyin gerçekleşme olasılığı kaçtır ki?

Bunu yapmam olasılıklar dâhilinde bile değil.

Hayalini kurduğun şeyin olabilirliği üzerine biraz düşünmeni tavsiye ederim.

Bu davranışlarınla bir ilişki yaşama olabilirliğini azaltıyorsun.

Belki bu okulu okuyabilirdi ama tercihlerine yazmadığı için bilemiyoruz.



