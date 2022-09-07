İhtimal eş anlamlısı nedir? İhtimal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe, yabancı dillerden çokça beslenmiş zengin bir dildir. Bu durum dilimize büyük bir değer katmıştır. İhtimal sözcüğü de Türkçeye yabancı dillerden aldığımız sözcüklerden birisidir. İhtimal kelimesi, Arpaça " iḥtimāl"den evrilerek dilimize geçmiştir.
İhtimal kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda "1. Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik. 2. Olasılık. 3. Belki" şeklinde yer alır. İhtimal kelimesi ile örnek cümleler kurmak gerekirse:
İhtimal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "olasılık"tır. Ama aynı zamanda "olabilirlik" ve "belki" kelimeleri de ihtimalin eş anlamı olarak kullanılır. İhtimal kelimesinin eş anlamı olan kelimeler: