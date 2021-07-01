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Daisy Lowe, transparan sütyenle kamera karşısına geçti

01.07.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz şarkıcı ve model Daisy Lowe, vücuduna olan özgüvenini anlatmak için şeffaf sütyenle kamera karşısına geçti.

Daisy Lowe, transparan sütyenle kamera karşısına geçti

Daisy Lowe, Çarşamba günü yayınladığı yeni bir Instagram gönderisinde şeffaf sarı dantelli bir sütyenle kamera karşısına geçerek, hayal gücüne çok az şey bıraktı.

Göğüslerinin görünmesinden rahatsız olmayan 32 yaşındaki model, son günlerde özgüveniyle mücadele ettiğini itiraf etti.

Ekran Alıntısı

Daisy Lowe gönderisini 'Kendi kendime vücudum hakkında konuşma şeklim her zamankinden çok daha sert.' notuyla paylaştı.

DAİSY LOWE İÇİNİ DÖKTÜ

Uzun bir Instagram notu yazan Daisy Lowe, 'Kıvrımlarımla hava atmayı, hayatımdaki herkesi derisinin her santimini kesinlikle sevmeye teşvik etmeye çalışmayı her zaman sevmişimdir. Aynı şeyi kendim için yapmak neden bu kadar zor?!' dedi.

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Instagram
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