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DAKA’dan Muş Alparslan Üniversitesi’ne TEKNOFEST İstanbul’da model bir roket yapımı projesi desteği

25.01.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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Doğu Anadolu kalkınma Ajansı’ndan (DAKA), Muş Alparslan Üniversitesi’ne (MŞÜ) TEKNOFEST İstanbul’da model bir roket yapımı projesi desteği.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın, Muş Alparslan Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerin takım halinde tasarım yaparak 2021 yılında gerçekleştirilecek TEKNOFEST’te yer almalarında katkı sunacak “TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali-İstanbul Yarışması İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Doğu Anadolu kalkınma Ajansı’ndan (DAKA), Muş Alparslan Üniversitesi’ne (MŞÜ) TEKNOFEST İstanbul’da model bir roket yapımı projesi desteği.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın, Muş Alparslan Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerin takım halinde tasarım yaparak 2021 yılında gerçekleştirilecek TEKNOFEST’te yer almalarında katkı sunacak “TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali-İstanbul Yarışması İş Birliği Protokolü” imzalandı. Muş Alparslan Üniversitesi ve DAKA arasında yapılan iş birliği protokolünün imzaları, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray’ın katılımıyla üniversitede atıldı. Törende Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulaş Çaydaş ve DAKA Muş YDO Koordinatörü Muhammed Ali Yıldırım hazır bulundu. İmzaları atılan iş birliği protokolü ile havacılık, uzay ve teknoloji konularında üniversite öğrencileri arasında farkındalık oluşturmak, bu alanlara ilgisi olan gençleri desteklemek, gençleri geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya özendirmek ve profesyonel tasarım süreçlerine aşina olmalarını sağlamanın amaçlandığı ve 2021 yılı Eylül ayında gerçekleştirilecek TEKNOFEST’e katılım sağlanarak örnek teşkil edileceği açıklandı.
İş birliği protokolü çerçevesinde DAKA’nın da desteğiyle, üniversitenin “Roket Yarışması” kategorisine katılım sağlayarak, model bir roket üretmesi ve başarılı şekilde fırlatma gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

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