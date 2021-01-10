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Dakar Rallisi’nde Red Bull sporcuları zirvede

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 10.01.2021 16:52 | Son Güncelleme

Dakar Rallisi’nde yedinci etap sonunda Red Bull sporcuları otomobil kategorisindeki ilk 3 sırayı korudu. Üst üste ikinci kez Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen yarışta ikinci haftaya lider başlayan Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel birinciliğini korurken, diğer Red Bull sporcuları Carlos Sainz ve Nasser Al-Attiyah da Peterhansel’i takip etti. Kamyon kategorisinde ise Kamaz Master’ın zirvedeki yeri değişmedi.

Dakar Rallisi’nde Red Bull sporcuları zirvede

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 43. kez motor sporları tutkunlarını bir araya getiriyor. Sporcuların 13 gün boyunca yaklaşık 7 bin 600 kilometre yol kat edeceği Dakar Rallisi’nin yedinci etap tamamlandı. Ha’il ile Sakaka arasında geçilen 737 kilometrelik etap sonunda Red Bull sporcuları otomobil ve kamyon klasmanlarında zirveyi ellerinde tutuyor.

İkinci haftaya lider başlayan Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel, yedinci etapta ikinci sırayı elde ederken toplamda 26 saat 36 dakika 50 saniye ile genel klasmanda liderlik koltuğunda oturuyor. Bir diğer Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah’ın Peterhansel’i 7 dakika 53 saniye geriden takip ettiği otomobil kategorisinde üçüncülük ise Carlos Sainz’ın ellerinde.

KAMYONDA İLK 3 SIRA KAMAZ MANSTER'IN

Kamyon kategorisinde ise geçilmez Kamaz Master’ın liderliği devam ediyor. Etapları zirvede geçmeye devam eden Kamaz Master, yedinci etapta 3 aracını zirvede tuttu. İlk üç sırayı oluşturan Kamaz Master araçlarından lider Sotnikov’un pilotluğundaki kamyon, 7. etap birinciliğine de ulaştı. Bu sonuçla Sotnikov, kariyerinin ilk Dakar şampiyonluğu için ilerleyişini sürdürdü.
12 etaptan oluşan 13 günlük yolculuğun ardından 15 Ocak 2021’de sona erecek Dakar Rallisi’nde 8. etap Sakaka ile Neom arasında geçilecek.

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