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Dalaman'a gelen Rus turist kafilesi çiçek ve lokumla karşılandı

24.08.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dalaman'a gelen Rus turist kafilesi çiçek ve lokumla karşılandı

Muğla'nın Dalaman ilçesine Rusya'nın Samara kentinden ilk kez gelen turist kafilesi, çiçek ve lokumla karşılandı.

Kurumoch Havalimanı'ndan 178 kişi ile havalanan uçak, Dalaman Havalimanı'na indi.

Turistlere çiçek ve lokum verildi, ikramlarda bulunuldu.

Rus turistler, daha sonra kendilerini tatil yapacakları yerlere taşıyacak araçlarla havalimanından ayrıldı.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, AA muhabirine, Rusya'nın kendileri için önemli bir pazar olduğunu söyledi.

Sezon ortasını geçmiş olmalarına rağmen bölgeye Rus turistleri getirmeye devam ettiklerini belirten Güvenç, şöyle konuştu:

"İyi tanıdığımız acentelerle networkumuz iyi olan bu sanayi şehrinden Pegas Tour ile yapılan görüşmelerde konulan uçak gayet iyi bir dolulukla başlangıç yaptı. Pegas Tour uçakları Rusya’nın önemli şehirlerinden Dalaman’a uçuş gerçekleştiriliyor ve pazar payını yüzde 25 gibi daha önce olmayan bir orana yükseltti. Ayrıca ekim sonuna kadar uçma planları yaptı."

Rusya'dan Moskova, Petersburg, Kazan, Ekaterinburg ve Ufa'dan Dalaman'a uçuş gerçekleştirildiğini anlatan Güvenç, sadece Pegas Tour'un bölgeye 23 bin Rus turist getirdiğini kaydetti.

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