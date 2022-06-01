Dalaman'da orman ve makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Akçataş mevkisindeki orman ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.



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