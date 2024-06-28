Dalgakıran nasıl yazılır? Dalgakıran ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dalgakıran sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullanılan bir kelime değildir. Bu sözcük daha çok denizcilik alanında karşımıza çıkmaktadır. İki kelimeden oluşan bu sözcüğün yazım şeklinde birçok kullanıcı sıklıkla imla hatası yapmaktadır. İmla hataları düzeltilmediği sürece ortaya manası bozuk cümleler çıkabilmektedir. Sözcüklerin doğru yazımını öğrenmenin en kolay yolu sözlük sitelerine bakmaktır. Bu konuda en güvenilir kaynak olarak TDK sözlükleri gösterilmektedir.

Dalgakıran nasıl yazılır?

Dalgakıran kelimesi “dalga” ve “kıran” sözcüklerinin yan yana gelmesiyle oluşmuş bir birleşik sözcüktür. Dilimizde birçok farklı birleşik kelime sınıfına giren sözcük vardır. Birleşik kelimelerin yazımında yaygın olarak yazım yanlışı görülmektedir. 2 ya da daha fazla sözcüğün yan yana gelmesiyle oluşan bu sözcük gruplarının hatalı yazılmaması için sözlük sitelerinden faydalanılmaktadır. Bu noktada Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük sayfası ziyaret edilmektedir.

Bu site üzerinden dalgakıran yazımı ile alakalı en doğru bilgilere kolayca erişim sağlanabilmektedir. Ayrıca bu kelimenin nerelerde kullanıldığı ve hangi anlama geldiği bilgisi de yine bu site içerisinde bulunur. Bu bağlamda dalgakıran TDK’ye göre manası şu şekildedir:

(İsim/Denizcilik) Kıyıda yer alan tekneleri, yapıları, dalgaların zarar verici etkisinden korumak ya da gemilerin yük alıp boşaltmasını sağlamak niyetiyle iskele ve liman önlerine yapılan uzun set.

Dalgakıran ayrı mı yazılır?

Denizcilik alanında yaygın olarak kullanılan dalgakıran sözcüğü bir birleşik kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Cümle içerisinde isim hâliyle kullanılan bu sözcük pek çok kullanıcı tarafından “dalga kıran” şeklinde ayrı olarak yazılmaktadır. Bu yüzden dalgakıran bitişik mi yazılır konusu sıklıkla gündeme gelebilmektedir.

Türk Dil Kurumunun meydana getirdiği yazım kuralları başlığı içerisinde bu sözcüğün doğru yazımı bulunmaktadır. Bu yazım kuralları başlığında yer alan detaylara göre “–an / -en” gibi sıfat/fiil ekleri ile kurulan ve kalıplaşmış olarak bilinen birleşik sözcükler her zaman bitişik kullanılmaktadır. Yani bu kelime her daim “dalgakıran” şeklinde bitişik yazılması gereken birleşik sözcükler arasındadır. Buna göre dalgakıran doğru yazılışı şöyledir:

Dalgakıran (doğru kullanım)

Dalga kıran (yanlış kullanım)





