YEMEK

Dalgın olan anne farkında olmadan bebeğine öyle bir şey aldı ki...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.05.2018 15:38 | Son Güncelleme

Rebacca'nın dalgınlığı ortaya çok tuhaf görüntüler çıkmasına sebep oldu.

Rebacca'nın dalgınlığı ortaya çok tuhaf görüntüler çıkmasına sebep oldu.

Dalgın olan anne farkında olmadan bebeğine öyle bir şey aldı ki...

Bundan sonra market alışverişi yaparken çok dikkatli olun. Paketin içinden ne çıkacağı hiç belli olmuyor :)

1 / 5

İngiltere'de yaşayan Rebecca bebeğine yanlışlıkla penis şeklinde makarna aldı

İngiltere'de yaşayan Rebecca bebeğine yanlışlıkla penis şeklinde makarna aldı
Yoğun bir gün geçiren anne Dunstable, markete girip bebeğim için makarna alıp çıktı.
2 / 5

Makarnayı pişirdikten sonra farkına vardı

Makarnayı pişirdikten sonra farkına vardı
Eve gidip her zamanki gibi bebeği için yemek pişiren anne bu işte bir terslik olduğunu biraz geç anladı.
3 / 5

Gülen yüzden eser yok!

Gülen yüzden eser yok!
Pişirdiğinde makarnanın penis şeklinde olduğunu gören anne şok oldu. "Kalbim çıkacaktı" diyen kadın durumu şöyle açıklıyor:
4 / 5

Annenin dalgınlığı tek neden değilmiş

Annenin dalgınlığı tek neden değilmiş
Rebecca'nın aldığı paket üstünde aslında gülen surat vardı. Yoğun bir gün geçiren anne paketi inceleme gereği de duymadı. Hem hangimiz makarna alırken çok dikkatli davranıyoruz ki :)
5 / 5

Facebook'ta paylaşınca viral oldu

Facebook'ta paylaşınca viral oldu
Bu kadar dikkatsiz oluşunu "aptallık" olarak gören Rebacca, makarnanın fotoğrafını çekerek internette paylaştı. Hiç beklemediği şekilde hızla yayılan facebook fotoğrafı kısa sürede viral oldu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rebecca yaşam

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Bomba iddia: Masada tanış tuvalette seviş!

Bomba iddia: Masada tanış tuvalette seviş!

En lezzetli mangalı yapmak için püf noktaları

En lezzetli mangalı yapmak için püf noktaları

20 kiloya düştü bir mucize onu hayata döndürdü!

20 kiloya düştü bir mucize onu hayata döndürdü!

Karatay’dan meyvelerle ilgili çok ciddi açıklama! Sakın yemeyin

Karatay’dan meyvelerle ilgili çok ciddi açıklama! Sakın yemeyin

Ramazan'da susuzluğu gidermenin yolları

Ramazan'da susuzluğu gidermenin yolları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ramazan'da susuzluğu gidermenin yolları

Ramazan'da susuzluğu gidermenin yolları

20 kiloya düştü bir mucize onu hayata döndürdü!

20 kiloya düştü bir mucize onu hayata döndürdü!

En lezzetli mangalı yapmak için püf noktaları

En lezzetli mangalı yapmak için püf noktaları

Karatay’dan meyvelerle ilgili çok ciddi açıklama! Sakın yemeyin

Karatay’dan meyvelerle ilgili çok ciddi açıklama! Sakın yemeyin

Şimdi tam mevsimi! Meğer her derde dermanmış

Şimdi tam mevsimi! Meğer her derde dermanmış

Dünyanın en şişman çocuğu tam 83 kilo verdi

Dünyanın en şişman çocuğu tam 83 kilo verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.