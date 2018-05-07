Rebacca'nın dalgınlığı ortaya çok tuhaf görüntüler çıkmasına sebep oldu.

Dalgın olan anne farkında olmadan bebeğine öyle bir şey aldı ki...

Bundan sonra market alışverişi yaparken çok dikkatli olun. Paketin içinden ne çıkacağı hiç belli olmuyor :)

1 / 5 İngiltere'de yaşayan Rebecca bebeğine yanlışlıkla penis şeklinde makarna aldı Yoğun bir gün geçiren anne Dunstable, markete girip bebeğim için makarna alıp çıktı.

2 / 5 Makarnayı pişirdikten sonra farkına vardı Eve gidip her zamanki gibi bebeği için yemek pişiren anne bu işte bir terslik olduğunu biraz geç anladı.

3 / 5 Gülen yüzden eser yok! Pişirdiğinde makarnanın penis şeklinde olduğunu gören anne şok oldu. "Kalbim çıkacaktı" diyen kadın durumu şöyle açıklıyor:

4 / 5 Annenin dalgınlığı tek neden değilmiş Rebecca'nın aldığı paket üstünde aslında gülen surat vardı. Yoğun bir gün geçiren anne paketi inceleme gereği de duymadı. Hem hangimiz makarna alırken çok dikkatli davranıyoruz ki :)