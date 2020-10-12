Dalian Pro, Jailson transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe'den ayrılan Brezilyalı orta saha Jailson, Çin süper Ligi takımlarından Dalian Pro'ya imza attı. Çin ekibi transferi resmen açıkladı.
Jailson, Fenerbahçe'den Dalian Pro'ya 4.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
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