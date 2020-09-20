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Dalyan kefali Dubai sofralarını süslüyor

MUĞLA HABERLERİ  | 20.09.2020 10:23 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan Kanalı’nda yetiştirilen kefal iç piyasanın yanı sıra Arap ülkelerinde de büyük ilgi görüyor.

Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan Kanalı’nda yetiştirilen kefal iç piyasanın yanı sıra Arap ülkelerinde de büyük ilgi görüyor. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO)’da yetiştirilen kefalin son adresi ise ihracatçı firmalar aracılığıyla Dubai oldu.
Dalyan Kanalında üretilen kefal, Ege bölgesi ve iç piyasaya satışının yanı sıra ihracatçı firmalar aracılıyla yurt dışında da alıcı buluyor. 2 bin 500 yıllık kaya mezarları, deniz kaplumbağaları ve İztuzu sahilini görmek için her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Dalyan, son yıllarda kefal üretimiyle de adından söz ettiriyor. Üretilen kefal, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifinde (DALKO) çalışan balıkçılar tarafından "süzek" adı verilen ağlarla toplanıyor. Tesislere getirilen ve paketlenen balıkların büyük bölümü iç piyasaya sunulurken, bir kısmı ise ihraç ediliyor.
DALKO Başkanı Arif Yalılı, ihracatçı firmalar aracılığıyla Dalyan kefalinin Arap ülkelerinde alıcı bulduğunu söyledi. Özellikle balık yumurtasına çok büyük talep olduğunu aktaran Yalılı, ‘Balık yumurtası sağlıklı bir ürün olması nedeniyle çok tercih ediliyor. Dalyan’daki satış yerimizi de herkesin bütçesine uyacak şekilde uyarladık. Arap ülkelerine ihracatçı firmalar aracılığıyla gönderiyoruz. En son İzmir üzerinden Dubai’ye göndermeye başladık.’ diye konuştu.
Dubai’ye gönderdikleri numunelerin çok beğenildiğini belirten DALKO Başkanı Yalılı; ‘Şuan hafta iki sefer gönderiyoruz. Mersin ve Antakya üzerinden ise çok ciddi derecede balık gönderiyoruz. İç piyasada zaten gördüğümüz bir rağbet var’ dedi.
DALKO’nun bölge ekonomisine katkı sağladığını vurgulayan Yalılı; ‘Haziran ayında başlayan yaz balığı dönemindeyiz. 2018 ve 2019’da kooperatifin rekor üretim seviyesine ulaştık. Şimdi kendi rekorumuzun peşindeyim. Yıl sonuna kadar 150 ton üretime ulaşmayı hedefliyoruz. Burada koruma çalışması çok önemli. Başkan olarak bu koltukta oturarak başarılı olunmuyor. Üretim yapıyoruz, balığı gölde koruyoruz. Pazarlama aşamasına gelene kadar işin takibini yapıyorum. Çok iyi bir mücadele vermek gerekiyor. Aylık gider 500 bin lirayı buluyor. Tökezlemememiz lazım. Daha önce iki defa kooperatifi direkten döndürdüm. Bu aşamaya getirdim. İnşallah daha iyiye gider’ değerlendirmesinde bulundu.
Yalılı, fümeleme ve balık fileto gibi çalışmalara da kısa süre içinde başlayacaklarını sözlerine ekledi.

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