Damak çatlatan lezzetlere ulaşmak bu kadar basit! Dana eti aslında nasıl pişer?

Bonfile eti haşlarsanız ne olur ya da döş etten kıyma yaparsanız? Lezzetli etler mi ortaya çıkar yoksa bir facia mı? En lezzetli sonuçları elde etmek ve eti en doğru şekilde değerlendirebilmek için etin türüne uyan yöntemi seçmeniz gerekir. Gelin, çeşitlerine göre et pişirme yöntemlerine hep birlikte bakalım.

GERDAN ETİ

Dananın boyun kısmından elde edilen gerdan eti, sert liflere sahip olduğu için uzun süreli pişirmeler için son derece müsait. Dolayısıyla haşlama yapmak ve uzun uzun fırında pişirmek gerdan etinin en lezzetli haline ulaşmasını sağlar. Gerdan etini kıymaya çevirerek de lezzetinden faydalanabilirsiniz.

KOL KÜREK

Dananın ön üst kol kısmından elde edilen et çeşidine dana kol ya da dana kürek deniyor. Bu eti en iyi şekilde değerlendirmenin yolları ise marine ederek sotelemek ya da kıyma haline getirerek kullanmak.

ANTRİKOT

Antrikot, dananın en lezzetli kısmı olarak bilinir. Oldukça yumuşak bir et olan antrikot, özel et lokantalarında servis edilmesi ile de ünlü. Et lokantalarındaki lezzete ulaşmak için marine ettikten sonra kızgın döküm tavalarda kızartmalısınız.

Genel olarak dananın tüm parçalarında kullanılan bir yöntem olsa da antrikota ayrı bir lezzet veren başka bir yöntem de dry-aged. Dry-aged aslında pişirme yöntemi değil, pişirme öncesi uygulanan bir yöntem. Bu yöntemde et 0 derecede %75-80 oranında neme sahip bir dolap ya da odada 28 gün boyunca bekletilir. 28 günün sonunda enzimler ete saldırarak çok daha yumuşak ve lezzetli hale gelmesini sağlar. Size kalan tek şey 28 gün sabredip sonra da güzelce kızartmak!

SOKUM

Dananın kuyruk sokumu bölgesinin etrafından elde edilen sokumun bazı yörelere ait özel tarifleri var. Ama evde rahatça yapabileceğiniz ve en yüksek tadı alabileceğiniz pişirme yöntemi, sote. Damak tadınıza göre çeşitli sebzeler de katabileceğiniz lezzetli et soteler pişirebilirsiniz.

