Damat Tween, modayı avatar evrenine taşıdı

İSTANBUL (AA) - Damat Tween, 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonunun tanıtımında modayı dijital dünyayla buluşturdu.

Şirket açıklamasına göre, dünya moda perakendesinin önde gelen markalarından olan ve 36 yıllık köklü geçmişinde pek çok ilke imza atan Damat Tween’in yeni sezon tanıtım filmine son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan "metaverse" ve "oyun" sahnesi ilham oldu.

Damat Tween, filmin tanıtımında da filmi yaşatan bir davetle gerçekleştirdi. İstanbul'da dijital bir sergi alanında gerçekleşen koleksiyon tanıtım filminin lansmanına Damat Tween markalarını bünyesinde bulunduran Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Orka Holding Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu ev sahipliği yaptı. Geceye iş, sanat ve spor dünyasından pek çok isim katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu, Damat Tween yeni sezon kampanya filminin Türk moda dünyası için bir ilk olduğunu belirterek, "Çünkü ilk kez bir Türk markası hem çalıştığı global modelleri hem de tüm kıyafetleri reel ortamdan avatar evrenine taşıdı. Koray Birand'ın yönettiği bu filmin ortaya çıkması ise altı ay süren bir çalışmanın eseri. Proje, koleksiyonda hem avatar dünyası ile uyumlanacak global modellerin belirlenmesi hem de bu isimlerle gerçekte üretilen kıyafetlerin dijital olarak modellenmesi nedeniyle benzersiz bir nitelik taşıyor." ifadelerini kullandı.

Yakında metaversede ilk kez mağaza açmaya hazırlandıkları Damat Tween'in bu film ile gerçek dünyada yaşayıp dijital dünyada gelişiyor olduğunun altını çizdiğini aktaran Orakçıoğlu, "Filmin geçtiği dünyaların yaratılması, stüdyo ile post prodüksiyon aşaması, filmin Unreal Epic Games'in oyun motorunda finalize edilmesi; gözü kara ve gerçekleştirmesi zor bir iş. Damat Tween bu filmle gerçek dünyada yaşayıp dijital dünyada gelişiyor olmamızın altını çiziyor. Buna cesaret eden ilk Türk markası olduğumuz için heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

