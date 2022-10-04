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Damat Tween "Yılın Lüks Moda Markası" seçildi

04.10.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Damat Tween "Yılın Lüks Moda Markası" seçildi

İSTANBUL (AA) - Dünya modasının yükselen markası Damat Tween, Londra merkezli lüks marka pazarlama grubu The Luxury Network tarafından "Yılın Lüks Moda Markası" seçildi.

Damat Tween açıklamasına göre, 5 kıtaya yayılan mağazalarıyla ününe ün katmayı sürdüren Damat Tween, İstanbul'da düzenlenen The Luxury Network Awards etkinliğinde aldığı ödülle gecenin konuşulan markalarından oldu.

Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünyadan seçkin isimlerin konuk edildiği gecede ödülü Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu adına, Uluslararası Satış ve Pazarlama Direktörü Ferhat Sarıdoğan teslim aldı.

İngiliz medyası tarafından "lüks markalar için yeni nesil pazarlama" olarak tanımlanan The Luxury Network, Beyrut, Katar ve Dubai gibi dünyanın sayılı cazibe merkezlerinde düzenlediği lüks organizasyonlarla biliniyor.

Avrupa, Asya, Afrika, Avustralya, Orta Doğu ve ABD’nin önde gelen lüks markalarıyla çalışan The Luxury Network, dünyanın 40 şehrinden sonra ünlü markaları bu kez İstanbul’da buluşturdu.

Damat Tween ödül gecesine özel hazırladığı flashmob dans şovu ve Tailor Made standı ile davetlilere keyif dolu bir deneyim yaşattı.

"Tailor Made" hizmetiyle de ön plana çıkan Damat Tween, bu özel gecede kurduğu stand ile birebir Tailor Made hizmetinin tüm inceliklerini, bir zanaatkar eşliğinde konuklara sundu.

Etkinlik sırasında davetli gibi masa düzenine dahil olan dansçılar, sürpriz bir şekilde sahneye çıkarak Damat Tween smokinleriyle dans şovlarını sergilediler. Damat Tween’in bu gösterisi gecenin en konuşulan ve ilgi çeken performansı oldu.

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damat tween orka holding

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