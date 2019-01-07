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Damien Comolli, Adrien Silva transferini bitirmek için İngiltere'ye gitti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.01.2019 13:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City forması giyen Adrien Silva ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Damien Comolli, Adrien Silva transferini bitirmek için İngiltere'ye gitti

Fenerbahçe, 29 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Adrien Silva'yı kiralamak için İngiliz kulübüyle görüşmelere başladı. Sportif Direktör Damien Comolli'nin bu transferi bitirmek için İngiltere'de olduğu ve Leicester City kulübüyle görüşmeleri yürüttüğü belirtildi.

Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayan Adrien Silva bu sezon 5 maçta forma giydi ve 1 asist yapabildi. 29 yaşındaki Adrien Sebastian Perruchet Silva, Leicester'a 2017'de Sporting'den 24.5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. (Sporx)

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Fenerbahçe leicester city

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