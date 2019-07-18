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Damien Comolli altyapı hocası için ilan verdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.07.2019 10:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, iş dünyasının sosyal medya platformu olan Linkedin’e altyapı hocası için ilan verdi.

Damien Comolli altyapı hocası için ilan verdi

Fenerbahçe’nin Sportif Direktörü Damien Comolli ilginç bir işe imza attı. Fenerbahçe’de altyapı hocası için sosyal medya platformu Linkedin’e ilan veren Comolli alışılmadık bir metot uygulamış oldu. İlanda ise başvuracak kişilerin UEFA Pro Lisans, üst seviyede futbol tecrübesi, deneyimli ve iletişim becerisi yüksek şartları koşuldu.

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