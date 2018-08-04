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Damien Comolli'den Eljif Elmas'a uyarı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.08.2018 08:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Sportif Dİrektörü Damien Comolli, Eljif Elmas ile yaptığı görüşmede önemli uyarılarda bulundu.

Damien Comolli'den Eljif Elmas'a uyarı

Gençleştirme operasyonunun mimarı Damien Comolli, geçen sezon kadroya katılan Elif Elmas'ı el üstünde tutuyor. Makedon yıldız adayının adeta üzerine tireyen Fransız idareci, geçmişten örnekler vererek Elif'e tavsiyelerde bulunuyor. 18 yaşındaki futbolcuyu önce kafa olarak 11'e hazırlayan Comolli, Elif'le yaptığı konuşmada şu uyarılarda bulundu:

"Senin yaşlarında yapılan en büyük yanlış 'Ben oldum' psikolojisine kapılmak. Hiçbir oyuncu vazgeçilmez değildir. Sen bu hataya sakın düşme. Şu an senin yapman gereken tek şey çok çalışmak. Çok gençsin, önünde uzun bir yol var. Sıkı antrenmanlar yapıp, ekstra çalışmalarla eksik gördüğün yerleri güçlendirmen gerekiyor.

Çok şanslısın. Burada seninle yakından ilgilenen tecrübeli ağabeylerin var. Ayrıca bizim gibi bu işte deneyimli profesyoneller mevcut. Teknik direktörümüz Cocu'nun sözünden çıkma. O ne derse senin iyiliğin için söylüyordur. Bunu asla unutma.

'ASLA BİREYSEL OLMA'

Süre aldığın tarşılaşmalarda doğal olarak kendini göstermek isteyeceksindir. Ama bu durum seni bireysel futbola sürüklemesin. Önemli olan senin sahada kendini ne kadar gösterdiğin değil, takıma ne kadar faydalı olduğun. Yoksa senin yeteneklerine diyecek yok.

Geçmişte bu tip diyaloglar kurduğum gençlerin çoğu bir yerlere geldiler. Sendeki bu büyük potansiyeli hep birlikte işlemeliyiz. Yeter ki sen de geçmiş dönemde çalıştığım yıldızlar gibi çok çalış ve bizlerin sözünden çıkma." (VATAN)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Damien Comolli Spor Toto Süper Lig Eljif Elmas

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